Håskjold Nyland reddet av «mållinjeteknologi-skandale»

Aston Villa-Sheffield United 0-0

Premier League er i gang igjen, og «Prosjekt Restart» startet med Aston Villa mot Sheffield United onsdag. Det endte 0-0, men det var langt ifra uten dramatikk.

I Aston Villa-buret var nemlig Ørjan Håskjold Nyland på plass, og snaut fem minutter før pause oppstod en ekstremt spesiell situasjon.

Et innoverskrudd frispark fra Oliver Norwood skapte trøbbel for nordmannen, og da han grep ballen fikk han også lagkamerat Keinan Davis i fanget. I fellesskap så det ut til at de to Villa-spillerne ekspederte ballen videre over egen målstrek.

Allikevel ble det ikke gitt signal om scoring på dommer Michael Olivers klokke, så hjemmelaget på Villa Park slapp tilsynelatende med skrekken.

Reprisene viste imidlertid at ballen hadde krysset målstreken.

– Michael Oliver har ikke fått beskjed av Hawk-Eye at den er over, men Ørjan Håskjold Nyland er i kjempetrøbbel, var Kasper Wikestads opprinnelige ord fra kommentatorplass.

Egentlig skal nemlig mållinjeteknologien automatisk sørge for at dommeren får en beskjed på sin klokke når ballen krysser mållinjen. Det skjedde ikke her, og da reprisene ble vist, ble TV 2s kommentatorduo sjokkerte.

– Oi. Den må da være inne. Det er en Hawk-Eye-skandale, hvis ikke dette blir dømt mål. Jeg skjønner jo hvorfor Sheffield United protesterer her. Dette er en helt ny situasjon. Dette er ikke til å tro. Dette er en skandale. Ørjan Håskjold Nyland reddes altså av teknikken, sa Wikestad.

– Det er en skandale. Det skal være idiotsikkert. Det skal jo dirre i klokka hans. Ballen må jo være over streken. Håskjold Nyland er jo en meter inne i målet. Ballen var jo vitterlig over streken, fulgte ekspertkommentator Jesper Mathisen opp.

I Premier League har man også VAR som kan gripe inn dersom dommerne gjør feilaktige avgjørelser, men heller ikke gjengen på Stockley Park gikk inn og overprøvde noe i den svært spesielle situasjonen. De to TV 2-kommentatorene var enige i at dommer Michael Oliver ikke kunne klandres.

– Han må selvfølgelig stole på systemet. Her er det rett og slett teknikken som har sviktet, sa Wikestad.

SISTE: Leverandøren av teknologien legger seg flat

Sheffield United-spiller: – Galskap

Når Nyland selv blir spurt om situasjonen etter kampslutt, forteller han om det hele fra sitt ståsted.

– Jeg går ut for å fange ballen og blir dyttet tilbake mot målet. Det eneste jeg husker er at jeg krasjet i stolpen mens jeg prøvde å holde ballen på riktig side av linjen. Jeg så på dommeren, han så på klokken og sa spill videre, så det er det vi gjorde, sier han.

I motsatt leir er man selvsagt skuffet.

– Vi er skuffet over avgjørelsen og at vi ikke fikk målet, sier Sheffield Uniteds Enda Stevens nøkternt, og følger opp:

– Vi visste at den var i målet, og vi kunne ikke skjønne at det ikke bli gitt. Det er galskap at slike avgjørelser ikke blir riktig.

TV 2-ekspert: – Det rare er at de stoler så blindt på teknologien

Situasjonen førte til at det stod 0-0 halvveis, og i pausen fikk ekspertisen se situasjonen på nytt.

HAVNET I NETTET: Ørjan Håskjold Nyland slapp på utrolig vis med skrekken etter denne situasjonen. Foto: TV 2/Premier League

– Vi pleier å få opp en grafikk i bakkant av disse situasjonene, hvor Hawk-Eye viser i hvilken grad ballen ikke var inne. Den har vi ikke fått, så noe kan jo tyde på at teknikken ikke fungerer, sa programleder Jan-Henrik Børslid i TV 2s studio.

– Du ser jo det. Han står og klemmer ballen mot baksiden av stolpen. Det rare er da at de stoler så blindt på teknologien, men VAR har jo kanskje en sjanse til å gå inn og gjøre noe med dette? sa Erik Thorstvedt retorisk.

Dette ble imidlertid tilbakevist fra dommerforeningen i en uttalelse etter kampslutt.

– I henhold til protokollen fra IFAB (International Football Association Board), kan VAR sjekke scoringssituasjoner, men grunnet det faktum at dommerne på banen ikke mottok signal, og det unike ved det, brøt ikke VAR inn, melder de.

– Det er helt utrolig at dette ikke blir tatt av et system som aldri skal feile på disse tingene. Det er faktisk ikke til å tro, sa Mathisen.

It wasn’t working 😂 — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 17, 2020

Sheffield Uniteds offisielle Twitter-konto oppdaterte sin konto noen minutter ut i 2. omgang med en enkel beskjed som lød: «It wasn't working», og en emoji som antydet latter. Opprinnelig hadde de bare skrevet «really?» da situasjonen oppstod i 1. omgang.

Watford-keeper Ben Foster var blant dem som tok til samme nettsted med humoristiske øyne.

– Det så ut som en god redning for meg ... Den var aldri over linjen ..., skrev han, og la til emneknaggen #gkunion for å vise at keepere alltid holder sammen.

På kommentatorplass hos TV 2 tok man etter hvert som reprisene rullet til orde for at det kunne være Nylands plassering i forhold til ballen som gjorde at systemet ble lurt.

Looked like a good save to me... Was never over the line.. #gkunion 🤪 — Ben Foster (@BenFoster) June 17, 2020

– Jeg tror det må være det at han så å si har kontakt mellom ball og stolpe hele veien som lurer Hawk-eye, sa Wikestad da TV-produsenten viste bildene på ny i en rolig periode i 2. omgang.

Dette ble altså bekreftet som grunnen til feilen etter kampslutt.

– For meg ser det ikke ut som om det er kontakt mellom ball og stolpe hele veien. Etter hvert får han presset ballen inn med brystkassen. Men først så er ballen, om ikke en kilometer inne i mål, så heller ikke så langt unna, fulgte Mathisen opp.

Sander Berge spilte fra start for Sheffield United, og ble byttet ut etter 68 minutter etter en relativt ordinær opptreden. Det er allikevel en annen nordmanns opptreden og teknologisvikten i etterkant av den som vil bli husket fra denne kampen.

– Det vil bli heftig debattert. Teknologien må ha sviktet totalt. Vi har ikke sett et bevis heller, så det kan jo ha vært et eller annet som ikke var som det burde vært. Sheffield United ble snytt for en scoring, sa Mathisen etter kampslutt.

Ett poeng til hvert lag betyr at Villa fremdeles er under nedrykksstreken, mens det for Sheffield Uniteds del betyr at man ikke klarte å ta spranget opp forbi Manchester United i kampen om Champions League-plass. Foruten den meget spesielle situasjonen, var Håskjold Nyland for øvrig fornøyd med lagets opptreden.

– Vi er veldig fornøyd. Vi følte at vi var det beste laget, og skapte mange store sjanser og forsvarte oss godt. Vi kan bygge på dette, sa keeperen etter kampslutt.

