Væpnet politiaksjon på badestrand – fant gutt med lekepistol

Bevæpnet politi rykket ut til Kadettangen i Sandvika onsdag ettermiddag, etter melding om en person som var observert med et mulig våpen.

Politiet tok meldingen alvorlig og rykket mannsterke ut.

– Det er observert en guttegjeng på 5-6 stykker, og en av dem skal ha holdt en pistollignende gjenstand, sier operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det er både badestrand, park og aktivitetsanlegg i det populære utfartsområdet.

Politiet opplyser klokken 17.30 at de har anholdt en person som har hatt et våpen, men at det ikke har vært en trusselsituasjon.

Den pågrepne viste seg å være en 15 år gammel gutt med en softgun.

Ifølge Budstikka skal 15-åringen forklart politiet at fant lekepistolen på Kadetttangen og pakket den inn i et håndkle i sekken sin.

I tillegg til bevæpnede bakkemannskap, rykket politiet også ut båt, samt satte politihelikopteret i sving.

Ungdommenes foreldre blir kontaktet og de unge følges opp av politiets forebyggende avdeling.