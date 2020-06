Frykter lange ladekøer i sommer

Det er stille før stormen ved norske ladestasjoner, men snart er det duket for fellesferie. Noe som kan gi et stort trykk på elbilladerne. Nesten 290 000 elbiler er registrert i Norge og tall fra Norsk elbilforening viser at nesten halvparten av landets elbileiere planlegger ferie med sin bil.

– Dette blir tidenes elbilsommer. Det er 60 000 flere elbiler på veiene nå enn det var i fjor og veldig mange elbilister planlegger elbilferie, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Nå frykte Elbilforeningen at det kan bli ladekøer ved ladestasjonene i sommer.

– De har gjort en god jobb med utbygging av nye ladere, men det har også kommet mange flere elbiler. I tillegg har vi denne situasjonen med korona som gjør at veldig mange planlegger å dra på bilferie i Norge. Derfor er vi bekymret for at det kan bli mange elbilister som skal hurtiglade samtidig, sier Bu til TV 2.

Og ladekøen vil trolig bli lengst i distriktene der kapasiteten er lavere.

– Vi er bekymret for at veldig mange vil hurtiglade på enkelte destinasjoner der det er manglende kapasitet, for eksempel på en fredag ettermiddag. Da kan vi få en utfordrende situasjon, sier Bu.

Mange nye og uerfarne elbileiere

Flere elbiler betyr også nye elbileiere. Sandro De Paoli har nettopp kjøpt seg elbil for første gang. Han er spent på hvordan det blir å reise på sin aller første elbilferie.

SPENT: Sandro De Paoli er godt i gang med å trene på hurtiglading før han skal legge ut på sin første elbilferie i Norge. Foto: Anders Stensås/TV 2

– Det blir litt mer planlegging for å se hvor ladestasjonene er. I tillegg blir det spennende å se hvor lang kø det blir på de ulike stasjonene. Jeg må kanskje beregne litt ekstra tid, sier Paoli.

Paoli skal kjøre til Stryn i Vestland fylke før han reiser videre til Røros.

– Jeg frykter at det kan bli kø enkelte steder for det er ikke like tett med ladere over hele Norge, sier Paoli.

Elbilforeningen anbefaler alle nye elbilister å trene på hurtiglading før de legger ut på tur.

– Veldig mange nye elbileiere har kanskje ikke hurtigladet tidligere, derfor anbefaler vi på det sterkeste at man planlegger og prøver en hurtiglader før man drar på langtur, sier Bu.

Paoli håper det blir en god ladekultur ved stasjonene i sommer.

– Jeg håper ikke folk vil stresse med ladingen, men jeg vet ikke om jeg vil klare det selv. For det er ganske mye å sette seg inn i, forteller Paoli.

– Avslutt ladingen når du har nådd 80 prosent

Med rekordmange elbiler på norske sommerveier så er Elbilforeningen tydelig på at alle bør prøve å bidra til å redusere ladekøen ved de travleste ladestasjonene.

– Det er lurt å unngå de travleste utfartsdagene hvis du kan. Et annet tips er å laste ned ElbilAppen. Der kan du planlegge hele reisen slik at du får oversikt over alle hurtigladerne, sier Bu.

IKKE STRESS: Christina Bu i Norsk elbilforening ber elbileiere om å smøre seg med tålmodighet i sommer. Foto: Norsk elbilforening/Aksel Jermstad

Og det er heller ikke nødvendig å lade bilen helt full.

– Avslutt ladingen når du har nådd 80 prosent. De færreste har behov for å fullade batteriet de siste prosentene. Det tar lang tid, er dyrt – og vil fort skape unødige køer og frustrasjoner, avslutter Bu.