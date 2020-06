Norge skal inn i FNs sikkerhetsråd

Klokken 15 norsk tid troppet de første FN-ambassadørene opp i FN-bygningen i New York for å stemme frem fem nye rullerende medlemmer i Sikkerhetsrådet.

På grunn av koronapandemien har avstemningen tatt lenger tid enn vanlig. Den var ferdig først tidlig på ettermiddagen lokal tid i FN-hovedkvarteret i New York – litt før klokken 19 norsk tid.

I Vest-gruppen kjempet Norge, Irland og Canada om to plasser i Sikkerhetsrådet. I tillegg skulle det velges ett land fra Afrika, ett land fra Asia, ett land fra Latin-Amerika og Karibia og to land fra Vesten.

Norge votert inn

For å bli valgt må et land få to tredeler av de avlagte stemmene. I alt 193 land er medlem av FN, og hvert land har én stemme.

Like etter klokken 22 norsk tid ble det klart at Norge fikk 130 stemmer i voteringen. Det betyr at Norge vil være med i FNs sikkerhetsråd fra 1. januar 2021.

I tillegg til Norge fikk Irland en plass i Sikkerhetsrådet, mens Canada måtte se seg slått.

FNs sikkerhetsråd har til sammen 15 plasser. Fem av dem er faste og tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia.

– Viktig

Det var en fornøyd statsminister og utenriksminister som møtte TV 2 i Oslo etter at resultatet forelå onsdag kveld.

– Først vinner Brann og så får vi en plass i Sikkerhetsrådet, hvordan har denne kvelden vært for deg?

Statsminister Erna Solberg takker FNs medlemsland for tilliten de har vist ved å gi Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette var en opptur, begge deler. Det er klart at Brann skal slåss mange ganger, men nå skal vi gjøre jobben vår i Sikkerhetsrådet, sier Solberg til TV 2.

Statsministeren understreker at det er en viktig jobb som nå ligger foran Norge i Sikkerhetsrådet.

– Det er viktig for land som er opptatt av at det internasjonale samarbeidet skal fungere, at multilaterale organisasjoner må fungere og at et lite land som Norge har stort behov for det. Vi skal ta på oss det ansvaret det er å sitte og gjøre de litt vanskelige jobbene, sier hun.

For det vil være en vanskelig jobb å sitte i FNs sikkerhetsråd, konstaterer Solberg.

– Samtidig er det bare vi som kan ivareta norske interesser, og jeg er helt sikker på at dette vil bane vei for at vi kan lage mange allianser for norsk utenrikspolitikk som har betydning for norsk næringsliv og som har betydning for utviklingen av vårt land, sier hun.

– Stor ydmykhet

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier til TV 2 at det var en stor lettelse da resultatet kom onsdag kveld.

– Vi var jo veldig klar over at det kom til å bli jevnt, så vi hadde forberedt oss på at kanskje ingen land ville komme inn i første runde fordi du må ha to tredeler av stemmene, sier hun.

Hun sier videre at det er stor takknemlighet for tilliten.

– Og vi går til oppgaven med stor ydmykhet, for vi vet at det blir krevende, men vi vet samtidig at vi har noe å bidra med inn i sikkerhetsrådet og vi vet at vi er de beste på å ivareta norske interesser, sier hun.

– Sikkerhetsrådet har vært splittet i flere saker. Hvilken forskjell kan Norge gjøre?

– Sikkerhetsrådet er splittet i mange saker, men det er også samlet i veldig mange saker. Det vi kan bringe til bordet som er ganske unikt, er en 30 år lang erfaring med freds- og forsoningsarbeid. Det er en kompetanse Sikkerhetsrådet trenger, det trenger også de store, faste medlemmene i Sikkerhetstårdet, sier Søreide, og fortsetter:

– Vi har vist gjennom det vi har gjort, at vi kan bidra. Det er noe jeg mener skiller oss fra de andre.



Søreide mener Norge hadde to formidable konkurrenter i Irland og Canada.

– Vi gleder oss til å samarbeide med Irland og vi gleder oss til å fortsette å samarbeide med Canada selv om de ikke kom inn nå.

Gratulerer

Norsk Folkehjelp gratulerer Utenrikdsepartementet med plassen i Sikkerhetsrådet, men påpeker samtidig at Norge må vise seg tilliten verdig.

– Med setet følger tilgang, relevans og innflytelse. Norge får kontinuerlig tilgang til de fem permanente medlemmene i sikkerhetsrådet, Norge vil være relevant for andre stater som ikke har den samme tilgangen, og innflytelsen kan bli reell om Norge tør å satse. Dette er en unik mulighet som forplikter, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin.

Femte gang

Sikkerhetsrådets viktigste oppgave er å sikre fred og sikkerhet i verden. De faste landene har vetorett, og dermed kan ett land alene stoppe et viktig forslag.

Fire ganger tidligere har Norge kjempet om en plass i Sikkerhetsrådet, og alle gangene har de lykkes. Siste gangen Norge hadde plass i FNs sikkerhetsråd var i 2001-2002.

Norge har en avtale med de andre nordiske landene om å bytte på å stille til valg i Sikkerhetsrådet.