Står for 80 prosent av byens kjøttforsyning

Kinesiske myndigheter har satt i gang koronatesting i stor skala, etter at et nytt utbrudd har oppstått i Beijing.

Tirsdag erklærte Bejing unntakstilstand etter at en ny bølge med koronasmitte har blusset opp i den kinesiske hovedstaden.

Flere bydeler er isolert og nedstengt som følge av det nye utbruddet. Skolene i hovedstaden er også stengt. Det samme gjelder restauranter, idrettshaller og konsertlokaler. 27 bydeler er satt i karantene.

Folk blir bedt om å bli værende i byen, og i mange områder blir folk nektet å gå ut.

Stort utbrudd

På bare fire dager har Kina gjennomført 356.000 tester, ifølge Daily Mail. Det inkluderer folk som jobber på markedet, kunder og innbyggere som bor i nærheten.

Det er rapportert om 31 nye smittetilfeller i Beijing onsdag. Dermed er det 137 bekreftede nye smittetilfeller i løpet av fem dager, noe som er det verste utbruddet siden tidlig i februar. Det skriver Daily Mail.

Knyttes til marked

Utbruddet knyttes til Xinfadi-markedet som ligger sør i byen.

Markedet er byens største for ferskvarer og siden 30. mai har rundt 200.000 mennesker handlet der.

Markedet står for over 70 prosent av Beijings forsyning av frukt og grønnsaker og 80 prosent av byens kjøttforsyning.

– Den epidemiske situasjonen i hovedstaden er ekstremt alvorlig, advarte myndighetenes talsmann Xu Hejian i Beijing tidligere denne uken.

I tillegg er dette en versjon av viruset som trolig er langt mer smittsomt enn viruset som hadde utbruddet i Wuhan.

– Et virus' smittsomhet blir sterkere eller svakere når det utvikler seg, men jeg tror versjonen av koronaviruset som er funnet i Beijings Xinfadi-marked er kraftigere enn det fra Wuhans Huanan-marked, sier professor Yang Zhanqiu ved Universitetet i Wuhan til kinesiske The Global Times.

To kvinner ikledd beskyttelsesdrakter på gaten nær Xinfadi-markedet i Beijing. Foto: Greg Baker/AFP

Norsk laks rammet

Flere supermarkeder i den kinesiske hovedstaden Beijing har fjernet laks fra hyllene etter at det er funnet koronavirus på et skjærebrett for importert laks.

Ifølge Global Times har flere supermarkedkjeder stanset salg av importert laks, og norsk laks er med det ikke å finne i butikkhyllene i flere store supermarkedkjeder NRK har vært innom.

Kina og Norge hadde et møte tirsdag. Onsdag sa den norske fiskeriminsteren, Odd Emil Ingebrigtsen (H), at smitten i Kina ikke kommer fra norsk laks, ifølge E24.