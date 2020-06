Hagen til Giro d'Italia - fikk ikke plass på Tour de France-laget

Carl Fredrik Hagen forteller til TV 2 at rittkalenderen for høstsesongen nå er klar.

Den består ikke av Tour de France, men har blant annet Giro d'Italia, Tirreno-Adriatico, NM og VM på menyen.

Kalenderen ser slik ut:

Tour de l'Ain (Frankrike) 7-9.august

Critérium du Dauphiné (Frankrike) 12-16.august

NM (sannsynligvis) 22.august

Tirreno-Adriatico (Italia) 7-14.september

Giro della Toscana (Italia) 16.september

Coppa Sabatini (Italia) 17.september

VM (Sveits) 27.september

Giro d'Italia (Italia) 3-25.oktober

Tour of Guangxi (Kina) 5-10.november

– Ikke noe andrevalg eller nederlag

– I utgangspunktet er det en kalender jeg er fornøyd med. Jeg er glad for at jeg får sykle en Grand Tour, og jeg er glad for at jeg har færrest mulig éndagsritt. Det er jo gøy med éndagsritt, men for å kjøre bra i Giroen så må du ha en del etapperitt i bena, sier Lotto Soudal-rytteren.

Hagen sier at det er «naturlig at Giro d'Italia blir det store målet», men at han ikke har hatt detaljerte samtaler med laget ennå om kalenderen han har blitt tilsendt.

– For et par måneder siden skisserte jeg to ulike rittkalendere for laget. Det ene forslaget inneholdt Tour de France og eventuelt Vuelta a España, mens det andre inneholdt Giroen, sier han.

– Betyr det at du egentlig fikk andrevalget ditt?

– Jeg hadde ikke takket nei til å kjøre Touren i år, i og med at det ikke lenger krasjer med OL. Men for å få kabalen til å gå opp, så må mange av de som skal til Touren også sykle mange av éndagsrittene og klassikerne i Ardennene, for eksempel. Og da er jeg mer fornøyd med å sykle Giroen og noen etapperitt i forkant. Så det er ikke noe andrevalg eller et nederlag.

Tøff kamp om sammendraget

Etter åttendeplassen i Vuelta a España i fjor, har Hagen lagt lista høyt før årets Giro.

– Vi har ikke diskutert planen for Giroen med laget enda, men jeg er absolutt ikke fremmed for å kjøre for sammendraget, sier Hagen.

Blant favorittene i sammendraget som har meldt sin ankomst til Italia i oktober, er Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), fjorårsvinner Richard Carapaz (INEOS) og Jakob Fuglsang (Astana).

Videre sier Hagen at det etter all sannsynlighet ikke blir noen høydeopphold før konkurransene tar til igjen i august.