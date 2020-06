Kia Soul markerte seg godt blant det vi kan kalle første generasjon elbiler i Norge:

Soul, Nissan Leaf, VW e-Golf, Renault Zoe og BMW i3, for å nevne noen. Alle ble de oppgradert underveis, med blant annet større batteripakker og lengre rekkevidde.

Den første elektriske Soul-en solgte så bra i Norge at importøren til tider måtte "støvsuge" det europeiske markedet for å skaffe nok biler.

I fjor debuterte en helt ny e-Soul. Da vi prøvekjørte første gang, spådde vi en ny bestselger for Kia i Norge. Responsen blant elbilsultne nordmenn var også svært positiv. Men salgsmessig ble 2019 et mageplask for e-Soul. Årsaken var enkel: Importøren klarte ikke å skaffe i nærheten av nok biler til å dekke etterspørselen. Dermed ble det lange ventelister – og mange misfornøyde kunder.

Klarte 520 kilometer

Nå har dette imidlertid endret seg. Tilgangen på biler har blitt mye bedre. Importøren har plutselig biler på lager og tilbyr også gode spesialtilbud, som vinterhjul og metallic lakk inkludert i prisen på Exclusive-utgaven som koster 367.900 kroner. Her snakker vi altså nye tider!

Hvordan klarer så e-Soul seg i et marked som får stadig flere konkurrenter? Så langt, veldig bra! Den store styrken her er batteripakke på 64 kWt og inntil 452 kilometer rekkevidde, etter WLTP-målemetoden.

Den oppleves også som høyst reell. Kia (og søstermerket Hyundai) har lenge vist at de er gode på å få til mest mulig rekkevidde på de elektrifiserte bilene sine. I den store langkjørings-testen av elbiler som Naf/Motor nylig gjennomførte, klarte e-Soul 520 kilometer, før batteripakken var tom. Det er et imponerende tall!

Designet er temmelig firkantet, men det har Kia gjort en god jobb med å skjule.

Tok omfattende grep

Bilen kan lades fra 20 til 80 prosent på 42 minutter, med en 100 kW DC hurtiglader. Motoren yter 204 hk. Det er en kraftig økning fra utgående modell. e-Soul gjør unna 0-100 km/t på 7,6 sekunder. Det gjør den kvikk, ikke minst i bytrafikk. Den skyter fart og er også svært lettkjørt.

I Exclusive-utgave med veldig mye fint utstyr innabords, kommer e-Soul altså på 367.900 kroner. Rimeligste e-Soul med denne batteripakken starter for øvrig på 351.900 kroner. Hvis du klarer deg med batteripakken på 39,2 kWt, er startprisen 281.900 kroner.

Kia tok ganske omfattende grep fra den forrige Soul-generasjonen, til denne. Bilen oppleves rett og slett som mer "voksen", uten at det på noen måte er negativt.

Særpreget front, med smale lykter.

Kul og særpreget

Plassen har også blitt bedre. Hovedlinjene i det særpregede designet er med videre fra forrige generasjon. Det er ikke riktig så lekent som før, men den firkantede formen er genial for å gi mest mulig plass.

Her har også Kia-designerne vært flinke med detaljer. Med en karosseriform som dette, kunne den sett ut som en forvokst Leca-blokk. Men slik er det absolutt ikke. e-Soul er kul og særpreget, det er ingen dårlig prestasjon.

Foran er det som å sitte i en bil en klasse over. To voksne har det også bra i baksetet. Plassen er rikelig i alle retninger, og den høye taklinjen gjør at bilen har imponerende god takhøyde.

Særpreg også i interiøret, Kia er ikke blant dem som sverger til minimalistiske dashbord.

Nesten litt selvmotsigende

Bagasjerom på 315 liter er det som stopper e-Soul fra å være familiebil, i alle fall for andre enn minimalistisk-pakkende familier. Det duger for handleposer og andre hverdagslige plassbehov. Men drar du på ferie og bruker baksetet til passasjerer, blir det snaut. Takboks kan være en god nødløsning i så tilfelle. Her kan du laste 100 kilo på taket (inkludert boksen). Vær bare obs på at dette også vil gå ut over rekkevidden. Hengerfeste får du ikke på e-Soul.

Det blir nesten litt selvmotsigende. Med så bra rekkevidde som denne bilen har, kan du fint dra på langtur med den. Men hvis langturen også betinger mye bagasje, da sliter du litt.

315 liters bagasjerom, det viser at dette på ingen måte er noen storbil.

Henge godt med

Kia har spart litt på støydemping, det er også ganske enkle materialer i interiøret. Men som vi merket oss på andre modeller fra Kia: De er gode på å kamuflere det, i fine designløsninger.

Kjøremessig er e-Soul en perfekt bybil. Her er den kjapp og svært lettkjørt. Ute på landevei kunne vi tenkt oss litt bedre styrefølelse, men dette er neppe noe veldig mange kjøpere vil tenke over.

I løpet av det neste året ruller en rekke nye konkurrenter ut i markedet. Det vil gjøre det tøffere for både e-Soul og mange andre. Men samtidig har denne bilen kvaliteter som gjør at den bør kunne henge godt med, tøff konkurranse til tross.

