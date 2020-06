TMZ: – Martin (75) fikk brudd på hodeskallen – kan ikke gå

Ifølge amerikanske TMZ har den 75 år gamle demonstranten pådratt seg brudd på hodeskallen og kan fremdeles ikke stå på beina etter han ble dyttet i bakken av to politibetjenter.

Alvorlig

Han advokat, Kelly Zarcone, kan ikke på grunn av taushetsplikt gi detaljer om mannens skader, men bekrefter til CNN at tilstanden hans er alvorlig.

– Jeg kan ikke bekrefte at han fikk brudd på hodeskallen, men han har ikke klart å gå ennå. Vi har hatt en kort samtale, man han ble fort trøtt. Han er takknemlig for all omtanke, og er mer opptatt av saken enn seg selv, sier Zarcone.

Gugino har fremdeles ikke uttalt seg offentlig etter hendelsen, men har formidlet et budskap via sin advokat:

«Det er veldig unødventid å fokusere på meg. Det er mange andre ting å tenke over enn meg».

Gugino er nå under rehabilitering, men det har ikke kommet noen offentlig informasjon om det forventes at han vil få varige men.

Siktet for overfall

Gugino ble dyttet av to politifolk slik at han falt bakover og slo bakhodet i bakken under en demonstrasjon mot politibrutalitet i Buffalo 4. juni.

Videoklipp fra hendelsen viser at politiet ikke stoppet for å hjelpe ham til tross for at han lå blødende på bakken.

Politibetjentene Aaron Torgalski (39) og Robert McCabe (32), har begge blitt permittert fra jobbene sine. De har erklært seg ikke skyldig i uaktsdomt overfall. De er løslatt uten kausjon i påvente om at saken blir ferdig etterforsket.

Aaron Torgalski (til venstre) og Robert McCabe (til høyre) er siktet for overfall, men er løslatt uten kausjon mens saken etterforskes. Foto: Erie County Da

Etter videoen ble kjent uttalte guvernør Andrew Coumo at Gugino ble urettmessig og uverdig behandlet.

Videoen ble også brukt av konspirasjonsteoretikere og president Donald Trump hevdet på Twitter at 75-åringen var en antifa-provokatør, og at skaden kunne være et spill for galleriet.