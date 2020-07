I år er det norgesferie som gjelder – og for mange av oss betyr det også bilferie. I dagens sommerprat møter vi programleder og bilentusiast Geir Schau – som forteller om bilferien han aldri glemmer:

– Hvor gikk ferien?

– Vi må litt tilbake i tid. Jeg kjørte en 1983-modell Porsche 911 SC og reiste nedover i Europa sammen med en kompis. Vi var begge ungkarer, så det ble litt rock ´n roll, kan du si. Første stopp var selvsagt Kielferga, før turen virkelig begynte i Tyskland med fri fart, forteller Geir.

Han legger ikke skjul på at Porschen fikk kjørt seg skikkelig nedover i Tyskland.

– Å fytti grisen! Etter 45 mil hadde vi en snitthastighet på 200 km/t. Det er ganske voksent. På det meste viste speedometeret 255 km/t – da slo sperra inn og bilen begynte bare å putre. Jeg husker at bagasjen som lå i baksetet ved motoren nesten smeltet og tok fyr. Det var en varm opplevelse, ler Geir.

Kontrasten fra Geirs tidligere Porsche til hans nyinnkjøpte elbil er relativt stor. Til Broom forteller programlederen at han aldri ville dratt på ferie i elbil.

– Hva gjorde den så bra?

– Det var bilen og veiene. På Autobahn var det bare å sette blinklyset til venstre og dra på. Opplevelsen av å faktisk kunne bruke alle kreftene i bilen er helt fantastisk. Vi var forresten innom både Monaco og Frankrike på samme tur. Det var mye moro!

– Fortalte jeg om hotellet vårt i Frankrike? Vi ble jo litt overrasket da vi våknet den første morgenen, og fant ut at nærmeste nabo var et atomkraftverk...

– Hva er din optimale feriebil?

– Det må være en cruiser. Jeg tror jeg faktisk velger Mercedesen min. Det er en nydelig SL 350 fra 1971. Nå er den akkurat EU-godkjent og klar for nye eventyr.

– Jeg må forresten legge til én ting til: Jeg fikk prøve en Lamborghini Huracan til Sørlandet for ikke så lenge siden. Fy for et beist!

Tidligere i sommer fikk Geir Schau prøve en 2015 modell Lamborghini Huracan til Kristiansand. Bilen er utstyrt med en selvpustende V10-motor, som yter 610 hk og 560 Nm.

– Hva MÅ du ha med deg på bilferie?

– Solbriller! Ettersom jeg er glad i cabriolet, eller i det minste soltak, er jeg helt avhengig av solkrem også. Jeg må minst ha faktor 50 på skallen, hvis ikke blir jeg gæren.

– Er det en bil du aldri ville dratt på bilferie med – og hvorfor?

– Åja! Det er mange. Jeg hadde dessverre en Renault 5 en gang i tiden. For en drittbil! Den bare datt fra hverandre. Elbil orker jeg heller ikke dra på ferie med, for et styr...

– Hva irriterer deg mest i sommertrafikken?

– At folk ikke takker når du slipper de frem. Bilistene i Oslo håpløse, de kan jo ikke kjøre bil.

Her står SL-en fra 1971 klar til tjeneste etter en aldri så liten brann i fjor.

– Hva hører du helst på i bilen?

– Aller helst motorlyden. Men noe gammel og seig AC/DC kan også funke – når det er litt trøkk i bilen.

– Hvor går årets ferie for deg?

– Det blir antagelig en tur til Sør- og Vestlandet med SL-en. Dæven jeg gleder meg!

Geir Schau Programleder i Radio Norge (Morgenklubben med Loven & Co)

60 år

Fra Manglerud i Oslo

Kjører i dag: Fiat 500e, Mercedes SL 350 og Toyota Hilux

