Her er kjendisenes sommerplaner

Årets sommerferie vil nok ikke gå i glemmeboken med det første. Året hvor syden ble forbudt (i alle fall til en viss grad), og ble byttet ut med fjellsko og hengekøye.

For noen er det helt greit, for andre føles det kanskje som en liten katastrofe. Uansett er det i alle fall en ypperlig mulighet til å bli kjent i eget land, og oppleve de fantastiske norske attraksjonene som utenlandske turister reiser langveis for å overvære.

Flere kjendiser har også planer om å utnytte denne muligheten. TV 2 har tatt en prat med noen av dem.

Jobb foran ferie

Programleder, tidligere finansrådgiver og nå gravemaskinfører, Petter Pilgaard (40) har ikke tenkt å ligge på latsiden i sommer. Han har nemlig akkurat tatt gravemaskinlappen.

Vendela + Petter, Sesong 2 Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard Premiere mandag 22. april kl. 21.30 på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo Foto: Bjørn Wad/tv 2

– Jeg må jobbe litt når jeg først har begynt. Kan ikke gi meg nå, sier Pilgaard energisk til TV 2.

Det ser han derimot ikke mørkt på, etter en lang koronapause.

– Nå har jeg hatt ferie i så mange måneder, fra 12.mars egentlig. Så nå er det på tide å jobbe litt.

Norge rundt

Som mange andre nordmenn i år, planlegger influenser Caroline Berg Eriksen (33) norgesferie, sammen med ektemann Lars Kristian Eriksen (36) og døtrene Nelia (6) og Naia (4).

NORGESFERIE: Lars Kristian Eriksen og Caroline Berg Eriksen gleder seg til å reise rundt i landet med barna i år. Her fra lanseringen av Bloggerne, høsten 2019. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Vi hadde faktisk ikke booket noen ferie i år. Vi har et sted i Hellas som vi pleier å reise til, men så var vi litt usikre på om vi skulle dit eller til Tyrkia, hvor foreldrene til Lars Kristian har leilighet. Sånn sett var det litt greit at vi ikke hadde bestemt oss og bestilt noe, sier 33-åringen til TV 2 og legger samtidig til at de allerede hadde vært inne på norgesferie-tanken før koronakrisen rammet landet.

– Vi hadde en veldig hyggelig syv-dagers sykkelferie i Rondane i fjor. Da satt jentene bak, og det gikk kjempefint. Så vi hadde litt i tankene at vi ville få til noe lignende i år.

FJELLHEIMEN: Familien Berg Eriksen på tur i Rondane i fjor sommer. I år vil de gjøre noe lignende igjen. Foto: Caroline Berg Eriksen

Nå blir det både fjell og fjord, hotell, hytte og telt.

– Vi skal opp på hytta til foreldrene til Lars Kristian på Dovre, og så skal de passe jentene mens jeg og Lars Kristian skal gå litt i fjellet i Rondane. Der skal vi telte i to-tre dager, før vi drar videre til Geiranger, hvor vi skal ha base ved et hotell der. Det blir kjempehyggelig, for nå er det så lenge siden vi har hatt alenetid, forteller Eriksen og fortsetter:

– Så skal vi være på hytta til mine foreldre i skjærgården. Vi pleier å være der da, men nå skal vi være der helt alene med jentene, så det blir veldig fint. Deretter tenkte vi at vi skal finne på noe mer med jentene, men er ikke helt sikre på om det blir Dyreparken eller bondegårdsferie.

Skjærgårdsidyll

Fredrik Auke (30), bedre kjent under artistnavnet Freddy Kalas, bor til vanlig i Drammen. I ferien har han tanker om å bevege seg litt lenger sør, mot det glade Sørlandet.

FREDDY KALAS: Fredrik Auke opptrådte på Allsang på grensen, sommeren 2020. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

– Nei, jeg har ikke planlagt så mye ferie enda. Det kan hende at jeg og en kompis, dama hans og noen venner skal leie et sommerhus et eller annet sted. Så vi har sett på Risør, hvis jeg ikke husker feil, sier Auke til TV 2.

Gartner i egen hage

Artist og dansebanddronning, Jenny Jensen (56), gleder seg til å ha litt mer ferie enn hun vanligvis har denne sommeren.

– Sommeren er jo egentlig en aktiv periode for turneer og konserter, men det blir hundre prosent norgesferie for meg og min familie i år, forteller Jensen til TV 2.

SKAL DYRKE EGEN MAT: Artist Jenny Jensen (56) sammen med ektemann, Tor Magne Jenssen-Søreng (64). Foto: Stella Pictures

Selv om planen i utgangspunktet var Spania, henger hun ikke med leppa av den grunn.



– Vi hadde tenkt oss til huset vårt i Spania på Costa Blanca-kysten, men det får vente. Spanias sol forsvinner ikke i 2020 – den kan vi nytes i fulle drag også senere. Vi elsker Spania, men Norge er også vakkert på sommeren, forteller hun og avslører at hun har laget seg et lite prosjekt for sommeren:

– Man går jo hele vinteren og ser frem til at det skal grønnes i bakkene. I år har jeg plantet tomater, gresskar, gulrøtter, persille, gressløk etc. Det skal bli deilig å følge dette på nært hold og ikke minst å høste inn. Vi kommer til å ha «hjemmebase» store deler av sommeren.

Nordlendingen har bodd på Nesbru i Asker i flere år. Men det er én ting som må i boks, før hun får den riktige sommerstemningen.

– Vi skal en uke på hytta vår i Tjeldsund i Nord-Norge. Heldigvis er «søringkarantenen» over. Der skal vi nyte frisk luft, måkeskrik, midnattsol og ramsalt sjø. Må alltid ha en bit av Nord-Norge på sommeren. Æ e jo en ekte nordlending!

Deilig å være norsk i Danmark

Journalist og programleder, Carsten Skjelbreid (48), er bosatt på Nesøya utenfor hovedstaden sammen med kona Tonje Kristin Wøllo (44) og barna Victoria (8) og Edvard (5).

NORGE OG DANMARK: Carsten Skjelbreid vil ta med kone og barn på ferie, både i Norge og Danmark. Foto: NTB scanpix / Terje Pedersen

– Vi har planer om litt norgesferie og en tur til Danmark, så håper situasjonen ikke endrer seg til det verre innen den tid, sier han til TV 2 og legger samtidig til:

– Vi hadde ikke lagt noen planer for ferien, så vi har ikke måttet skrinlegge noe.

Hektisk roadtrip

Skuespiller og TV-personlighet, Mia Gundersen (58) har ikke ofret så mange tanker til ferieplanlegging.

– Jeg hadde egentlig ikke lagt planer. Jeg pleier å planlegge i siste liten. Tror aldri jeg noensinne har lagt noen sommerplaner året før, sier hun til TV 2.

FAMILIEFERIE: Mia Gundersen gleder seg til norsk ferie med familie på flere steder. Her er hun på rød løper under TV2s høstlansering i 2019. Foto: NTB scanpix / Marit Hommedal

Nå gleder hun seg stort til årets ferie.

– Sommeren blir mye bedre enn forventet. Det blir reise til familien, for 70 og 80 års feiring på Flatøya i Nordmøre, som er Gundersens familiested. Deretter tur til venner i Ulsteinvik og familie i Stavanger.

Samtidig har hun ikke tenkt å ha ferie hele tiden.

– Jeg skal jobbe litt i Bergen, med Fyllingsdalen teater sin sommermusikal «Hekseringen» fra 20. juli til 15. august, som skal spilles på Fløyen, forteller hun og avslutter:

– Så det blir en hektisk roadtrip i Norge.

Skriver bok

Sangeren og TV-personligheten, Tore Petterson (41), hadde ingenting imot norsk sommer i år av flere grunner.

– Vi hadde ingen planer om å dra fra landet i år fordi vi akkurat har kjøpt leilighet og ikke ønsker å bruke penger på det nå. Så noen planer som gikk i vasken har vi ikke, forteller han til TV 2 og legger til:

– I år blir det ferier på hyttene til venner. Vi er så heldige at flere har bedt oss på hyttene sine, og gitt oss tilgang til å låne dem i ukene når de selv er på jobb.

Oslo 20200113. Tore Petterson skal synge om finaleplass i MGP kommende helg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-rusten

Samtidig har han spennende planer å avsløre.

– Både Joakim og jeg skriver bok om dagen. Så da blir det masse skriving med små pauser til bading, vin og god mat, avslutter han.