Anklages for å skulke: – Det er flaut

20 sekunder etter at vinneren Erlend Bjøntegaard har løpt inn til tiden 8.54 på 3000 meter, kommer en småkantete Johannes Thingnes Bø mot målstreken.

– 9.13, 9.14! roper sportssjef Per Arne Botnan idet Thingnes Bø stuper ut av friidrettsbanen, der han blir liggende på gresset og gispe etter luft.

– Få litt vann, trygler han.

Storebror Tarjei iler til og heller en blomsterkanne med vann over brystet til 28-åringen.

– Når Johannes presser seg blir han bare bleikere og bleikere, før han plutselig slår om, og bare blir rød, sier Tarjei Bø og ler.

– Småflaut

Storebror Bø var i utgangspunktet favoritt til å vinne 3000-meteren på Lillehammer mandag, etter å ha gått seirende ut av samme øvelse i mai på 8.54.

Men når Tarjei Bø ankommer Stampesletta stadion i sivilt kort tid før start, med en liten strekk i leggen, er det lite sympati å høste blant lagkameratene.

– Jeg møtte Tarjei på trening i dag tidlig, det er flaut at han ikke stiller. Vi hadde begge en ganske hard skøyteøkt, men jeg er her, og det er ikke han. Merk dere det, melder Vetle Sjåstad Christiansen.

– Hvordan tolker du fraværet?

– Hvis du har forsovet deg og står opp etter at skolen har startet, men skriver i meldingsboka at du var syk. Det er sånn. Småflaut, fortsetter den storvokste mannen fra Geilo.

Uten sammenligning for øvrig stilte Sindre Pettersen fra utviklingslandslaget til start på krykker - etter å ha pådratt seg et brudd på utsida av ankelen 18. mai. Han hinket i mål på tiden 16.58...

Tarjei Bø reagerer slik på uttalelsene fra landslagskollega Sjåstad Christiansen:

– Jeg møtte Vetle i dag tidlig, da jeg hadde intervall på rulleski. Da kom han nedover i rolig og behagelig tempo. Han ble tatt på senga at jeg skulket 3000 og kjørte min egen hardøkt, flirer Bø.

I stedet for å løpe heiet han fram lagkameratene de 7,5 rundene rundt friidrettsbanen, i 25 graders varme.

Overlegen Bjøntegaard

Erlend Bjøntegaard la seg i front umiddelbart og ble der fra start til slutt. Johannes Thingnes Bø holdt følge de første 3-4 rundene, før han falt bakover i feltet og til slutt gjorde opp med Sturla Holm Lægreid om å unngå jumboplassen blant eliteløperne.

Den duellen vant han med tre sekunder. Men 9.14 var to sekunder saktere enn Thingnes Bø presterte i Oslo i mai.

– Jeg legger like mye i dette som de andre, og blir skuffet og irritert når jeg ikke er god nok. Jeg vet selv hva som er grunnen: jeg har ikke trent de mengdene som de har gjort. Det gjør at jeg faller bak nå på sommerstid. Jeg blir mer og mer 24-timersutøver jo nærmere sesongen vi kommer, og da gjør jeg kanskje litt bedre valg enn nå.

– Men jeg trodde du hadde tatt opp hansken tidlig denne sesongen?

– Jeg har jo det. Likevel, det betyr ikke at jeg fortsetter å trene når jeg føler meg litt slapp og ikke er helt på. Det har jeg følt i det siste, og da har jeg gått ned på treningsmengden igjen.

– Så Egil Kristiansen (landslagstrener, journ.anm.) ringer deg ofte om dagen og etterlyser treningsdagbøker?

3000 meter for skiskytterherrene, elite Resultatet fra forrige test 23. mai i parantes 1. Erlend Bjøntegaard 8.54 (8.59) 2. Johannes Dale 9.01 (9.32) 3. Vetle Sjåstad Christiansen 9.02 (9.18) 4. Johannes Thingnes Bø 9.14 (9.12) 5. Sturla Holm Lægreid 9.17 (9.29) Tarjei Bø stilte ikke (8.54)

– Han ringer hele tida, men jeg har ikke svart på to uker. Jeg får svare ham nå. Det er ikke noe godt tegn når du ikke svarer treneren, sier Thingnes Bø med et smil.

Egil Kristiansen konstaterer at alle på elitelaget perset på 3000 meter unntatt Thingnes Bø, som på sin side «perset i å være råtten».

– Det er vel litt typisk Johannes Thingnes Bø å spare på energien om sommeren, og kanskje litt av suksessformelen hans?

– Du så da han startet i dag at han ikke var villig til å slippe. Johannes hengte med så lenge han klarte.

– Har det blitt lite treningsdagbøker fra ham i det siste?

– Vi har en liten avtale: når det er litt stille fra Johannes, vet jeg at det står litt dårlig til. Så har jeg vel skjønt at det ikke har vært all verden, og ikke mast så mye på ham akkurat nå, sier Kristiansen.

Tarjei Bø registrerer at alt er som normalt når det gjelder lillebror.

– Er det én jeg ikke er bekymret for, så er det Johannes. Vi kan egentlig bare slutte å få spørsmål om det. Han har full kontroll, sier Bø.