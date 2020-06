Sykepleiere vurderer å slutte på grunn av høy korona-belastning

Den nye turnusen innebærer blant annet lengre vakter for sykepleierne, i tillegg til helgevakt annenhver helg, istedenfor hver tredje helg.

Krevende vakter med fullt smittevernsutstyr gjør at mange sykepleiere rett og slett vurderer å slutte, mens andre allerede har funnet andre jobber.

Det var Sykepleien som først omtalte saken.

- Jeg snakket med en intensivsykepleier for to uker siden. Hun sa hun hadde vært på et intervju, og skulle nå ut i jobb i en dagligvarebutikk. Det foran å jobbe som sykepleier – til tross for at hun har en master i intensivsykepleie. Slik kan vi ikke ha det, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, til TV 2.

Utslitt ved nytt utbrudd

Larsen er bekymret for at sykepleierne vil være utslitt om et nytt korona-utbrudd når Norge.

- Sykepleierne beskriver en ekstremt belastende turnus. De har behov for ferie og hvile, slik at de er klar for en eventuell ny topp til høsten.

Hun tror rett og slett at sykehusene utnytter avtalen til å fylle behovet for manglende bemanning. Det er Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold og Universitetssykehuset i Nord-Norge som er blant sykehusene som viderefører turnusen.

- Sommerferien kommer hvert år, og behovet for vikarer kommer hvert år. Situasjonen er slik at vi ikke har korona-syke pasienter lengre. Nå er det tilnærmende normal drift, og da gir det ikke mening med en veldig belastende turnus.

Sliten

Ann Helen Lien, intensivsykepleier og plasstillitsvalgt ved Sykehuset i Elverum, sier at de blir svært utslitt av den tunge krise-turnusen.

- Det er slitsomt. Man blir sliten av å stå på sånn, og det er mange som stiller spørsmålstegn ved at de må gå i en slik turnus, sier hun.

Hun sier at jobben spiser mye mer av fritiden deres nå enn før.

- Man merker det spesielt på det sosiale – dette med å være med familie og venner. At ikke jobben blir vår hobby, i tillegg til vår jobb, forteller hun.

SLITEN: Ann Helen Lien, intensivsykepleier og plasstillitsvalgt (til venstre), reagerer på at korona-turnusen videreføres. Her sammen med intensivsykepleier Tone Kristine Amundgaard. Foto: Harald Jacobsen

- Nødvendig

Sykehuset Innlandet mener på sin side at turnusen er nødvendig.

- Vi gjør alt vi kan for å sikre beredskapssituasjonen. Det er ingen ønsket situasjon å fortsette i disse turnusene, men vi må i fellesskap sørge for at vi har beredskap. Vi ser at vi må gjøre dette for at pasienten får et godt nok tilbud, sier Cecilie Dobloug Nyland, HR-direktør ved Sykehuset Innlandet, om turnus-ordningen.