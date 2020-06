Smitteutbrudd på sykehjem i Oslo – stenger flere avdelinger

Tirsdag ble pårørende til beboere ved Furuset sykehjem i Oslo varslet om at to ansatte på ulike avdelinger har testet positivt for korona.

Etter at smitten ble påvist, ble det iverksatt øyeblikkelige tiltak. Samtlige beboere og ansatte ble testet, får TV 2 opplyst.

Det ble sendt ut tekstmeldinger til samtlige pårørende, der det ble informert om smitteutbruddet.

– Det er ikke anledning for besøk inne, og heller ikke besøk ute. To ansatte er testet positivt for covid-19 og er satt i karantene. Flere ansatte som hadde kontakt med disse to blir satt i karantene, het det i SMSen som ble sendt ut.



Direktør samfunnskontakt Henrik Mevold i sykehjemsetaten i Oslo kommune bekrefter til TV 2 at det har vært et smitteutbrudd på sykehjemmet.

Det skal ikke være fullt belegg på sykehjemmet, som har en kapasitet på 162 beboerplasser.

Innførte besøksforbud

Onsdag ettermiddag forelå resultatene fra testene som er tatt.

Ytterligere en ansatt viser seg å være smittet, og det er også påvist smitte hos en beboer.

Sykehjemmet har innført besøksforbud frem til mandag på avdelingene som er rammet. Besøkende som har vært ved de to aktuelle avdelingene etter torsdag 11. juni anmodes om å være spesielt observante på at de også kan være smittet.

Flere ansatte som har vært i nærkontakt med sine koronasmittede kolleger, er satt i karantene.

Det er iverksatt spesiell isolering av beboerne som hadde kontakt med de ansatte.

Saken oppdateres.