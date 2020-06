– Som å slå opp med en dame etter 10 år

Mats Zuccarello er fortsatt hjemme i Norge, i påvente av at NHL-sluttspillet skal avvikles i en ny form i løpet av sommeren.

I podcasten «Rundvantet» åpner 32-åringen opp om hvor sårt det var å forlate New York Rangers i fjor - etter ni sesonger og 569 kamper.

– Jeg trodde at jeg skulle være i Rangers resten av karriéren, så det var utrolig trist. Man hadde jo skapt seg en kjærlighet til klubben, og folkene rundt. Det var jo som mitt andre hjem, sier Zuccarello i podcasten og legger til;

– Det er som å slå opp med en dame. Du savner jo foreldrene, og folk rundt. Selvfølgelig er det trist når man har vært sammen i nesten ti år.

– Jeg var frustrert og lei meg

32-åringen legger ikke skjul på at det var tungt at klubben gjennom ni år byttet han bort til Dallas Stars i februar 2019.

– Jeg slet lenge før jeg ble byttet bort, med å akseptere eller bearbeide at det kom til å skje. Var frustrert og lei meg. Jeg hadde jo aldri håpet at den dagen skulle komme, men når dagen først kom var det nesten som at man slapp ned skuldrene og fikk pustet ut. Fordi jeg hadde bearbeidet det så lenge, forteller han åpenhjertig.

Samtidig ble møtet med en ny klubb bedre enn han hadde sett for seg.

– Da jeg først kom til Dallas tror jeg nesten at det var det beste som kunne skje. For jeg klikket med laget med en gang, og det var ikke så skummelt som det jeg hadde sett for meg. Jeg brakk jo armen ganske kjapt, men kom tilbake og hadde et fantastisk sluttspill. Vi var nære på å slå St. Louis. Tapte i overtid i kamp sju, mot vinneren av Stanley Cup. Jeg trivdes veldig bra der, men så fikk jeg sjansen til å signere en femårs-kontrakt med Minnesota. Det er viktig for meg, understreker han.

Zuccarello er helt tydelig på at stabilitet og trygghet var avgjørende for at han valgte å signere en femårs-kontrakt med Minnesota Wild i fjor sommer.

Kontrakten er verdt en kvart milliard kroner.

– Hvis jeg skulle hoppet fra lag til lag hvert år så tror jeg ikke at jeg hadde klart å levere like bra. Jeg er en person som vil trives, og være komfortabel. Jeg vil kjenne han vakten inne i gangen, og jeg vil kjenne hun som sitter på kontoret som jeg kan dra en fleip med. Jeg vil ha den følelsen, og det gjør at jeg også presterer bedre på isen. Det er jo grunnen til at jeg vil ha en så lang kontrakt som mulig, sier Zucca, og legger til;

– Det gikk ikke på skinner fra start i Minnesota, men nå stortrives jeg jo der. Nå begynner ting å å sitte, og jeg har veldig stor tro på de neste fire årene.

Nytt sluttspill-format

NHL går nå inn for å gjennomføre sluttspillet i sommer, i en ny drakt.

Rapportene fra amerikanske medier er at lagene samles til oppkjøring 10. juli, men datoen for første kamp er fortsatt ikke satt.

Etter all sannsynlighet vil sluttspillet nå bestå av 24 lag, der de fire beste i hver av de to divisjonene er forhåndskvalifisert. Mens lagene som er plassert fra 5. - 12. plass må gjennom en kvalifisering, som går over fem kamper.

Minnesota Wild er satt opp mot Vancouver Canucks i denne kvalifiseringsrunden.

Deretter vil det stå igjen 16 lag, og sluttspillet spilles videre som vanlig.

– Først må vi vinne en «play-in-runde» mot Vancouver, og etter det kan alt skje. Jeg har jo vært i semifinale to ganger, og en finale. Det hadde jo gjort oppholdet i NHL litt mer spesielt hvis jeg kunne avsluttet karriéren om noen år med en ring. Det er jo selvfølgelig et mål, sier Zucca.

Frykter skader

Dersom sluttspillet faktisk blir gjennomført vil kampene etter all sannsynlighet spilles for tomme tribuner.

– Det finnes jo ikke noe morsommere enn å spille sluttspill, men man skulle jo selvfølgelig gjerne gjort det med tilskuere. Det er jo en stor del av sjarmen med sporten, som nå blir borte, understreker han.

Det har Zuccarello også tidligere snakket om i et intervju med TV 2.

I tillegg til tomme tribuner blir det en ny utfordring for spillerne å gå på et sluttspill like etter en lang pause. 32-åringen frykter at det kan føre til en del småskader i åpningskampene.

– Nå har det gått over to måneder siden noen snørte på seg skøytene sist, og som regel blir det mange skader når vi starter opp igjen etter sommeren. Lysker, muskelstress og sånne ting. For meg føler jeg det er lettere å komme inn i et sluttspill når du har flyten inne. Det tar jo lengre og lengre tid å komme i gang etter sommeren jo eldre man blir, men blir det sluttspill skal vi selvfølgelig omfavne det og gjøre så godt vi kan, avslutter Zuccarello.