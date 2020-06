Frykter massiv jakt på syndebukker i barnevernet

Det har stormet rundt Samnanger etter at kommunestyret i forrige uke vedtok å prøve og rettslig forfølge en tidligere barnevernsleder for feil.

Vedtaket kom på bordet etter at kommunen fikk styrkkarakter i en rapport som gransket tre store barnevernssaker.

Sakene rammet ni barn, og strekker seg tilbake til 2005.

I kveld, på et ekstraordinært kommunestyremøte, vedtok politikerne i Samnanger også å bryte barnevernsamarbeidet med Bergen kommune.

LANG DEBATT: I dag vedtok Samnanger å kutte samarbeidet de hadde med Bergen kommune rundt barnevernstjenester. Foto: Ole Enes Ebbesen/ TV 2

Vil lage eget barnevern

– Kommunen har ansvar for å levere gode tjenester til sine innbyggere. Jeg hadde aldri gjort dette om jeg var i tvil om vi kunne fått det til.

Det sier ordfører Knut Harald Frøland. Forslaget om å si opp samarbeidet med Bergen vant med en stemme.

– Rapporten viste hvor galt det gikk sist Samnanger hadde ansvar for barnevernet. Hvorfor skal det gå bedre nå?

– Grunnen til at det gikk skikkelig galt den gang koker ned til enkeltpersoner - dårlig ledelse. Vi måtte rett og slett legge tjenesten under Bergen for å få ryddet opp. Nå skal vi få på plass et godt tverrfaglig miljø her i Samnanger.

TV 2 har ikke lykkes å få tak i den tidligere barnevernslederen.

Vurderer å slutte

Søksmål mot fylkesnemnden, tingretten og den tidligere barnevernslederen fikk FO (Fellesorganisasjonen) til å se rødt.

I barnevernet i Bergen, som tok over tjenesten fra Samnanger i 2014, har nå flere ansatte sagt at de vil vurdere å si opp stillingene sine, dersom søksmålet blir en realitet.

Det har aldri tidligere vært forsøk på et slikt søksmål.

– Det er allerede høy «turnover» i barnevernet, og mange slutter. Dette ville vært dråpen i begeret for mange, sier Ole Mikalsen, plasstillitsvalgt for FO ved Åsane og Arna barnevernstjenester.

"ABSURD": – I verste fall kan trusselen om søksmål være nok til at barnevernsarbeidere ikke tør å rapportere om feil, sier Mikalsen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

I forrige uke ba han Bergen kommune om å avslutte samarbeidet med Samnanger. Det meldte NRK.

– Vi følger Samnanger-saken med vantro. Vi kan potensielt få en barnevernsak fra Samnanger i morgen, og de ansatte ville gruet seg til å ta disse, sier Mikalsen.

Ønsker havarikommisjon

FO er bekymret for at Samnanger-saken kan føre til storjakt på syndebukker i barnevernet.

– Dette er den amerikanske måten å gjøre det på: å finne ut hvem som har gjort feil og hvem som skal «henges».

Det sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, og understreker at man heller må forsøke å finne gode løsninger.

FO foreslår en havarikommisjon for barnevernet som kontinuerlig undersøker alvorlige hendelser i barnevernet og legger frem forslag til hvordan man forebygge lignende hendelser igjen.

– Skjedd lite

– Hensikten med en undersøkelseskommisjon er å finne ut hvorfor noe har skjedd, ikke hvem som har gjort det, sier Kvisvik.

– Det har blitt publisert flere tusen sider med granskingsrapporter de siste årene, likevel skjer det lite for å bedre tjenestene.

FO peker på at disse rapportene viser at barnevernet trenger høyere bemanning, målrettet utvikling av tjenestetilbud og kvalitetssikring.

– Det er disse grepene vi må ta. Det er lettere å be om en ny rapport, enn å gjøre som den forrige rapporten anbefalte. Det er dette vi ønsker en slutt på, sier Kvisvik.