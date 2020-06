Serbia-kampen har fått bekreftet dato

Uefa-president Aleksander Čeferin og Uefas turneringssjef Giorgio Marchetti møtte til pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Playoff-kampene vil bli spilt 8. oktober og playoff-finalen 12. november, sier Giorgio Marchetti.

– Det var dette forslaget majoriteten av oss støttet. Vi får to Nations League-kamper tett på playoff-kampen, men det er ikke noe å gjøre med det, disse datoene var det beste alternativet, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

Det har vært spekulert i at kampen ville bli flyttet fra Ullevaal. Giorgio Marchetti sa ingenting under onsdagens pressekonferanse om at kamper i EM-omspillet kan bli flyttet til andre steder.

Norges Fotballforbund skriver på sine hjemmesider at kampen inntil videre er berammet til Ullevaal. Noe landslagstrener Lars Lagerbäck også bekrefter til TV 2.

– Vi skal spille kampen mot Serbia på Ullevaal. UEFA kom ikke med annen informasjon, sier Lagerbäck til TV 2.

I en eventuell finale vil Norge møte vinneren av Skottland eller Israel.

Playoff-kampen er viktigst

Norges playoff-kamp mot Serbia kommer tett på to Nations League-kamper, noe som gjør at Lagerbäck kan bli tvunget til å endre på laget.

– Det blir en tett kalender for spillerne. De fleste kommer til å ligge på tre kamper i uken.

– Forhåpentligvis holder spillerne seg friske og i form. Det blir viktig for oss å behandle troppen riktig, det kan bli endringer på laget som spiller. Playoff-kampen er veldig viktig siden det gjelder et EM som vi virkelig vil være med i, sier landslagstreneren til TV 2.

Ullevaal var utsolgt

26. mars skulle playoff-oppgjøret mellom Norge og Serbia vært spilt. Ullevaal ble utsolgt to måneder før kampen og det var ventet 26.000 tilskuere. Men da koronaviruset gjorde sitt inntog i Europa skjedde ting raskt.

10. mars kom beskjeden om at kampen skulle spilles uten tilskuere, men kun én uke senere kom beskjeden fra Uefa om at kampen var utsatt til juni. Uefa bekreftet også at fotball-EM ble utsatt til 2021, og skal etter planen spilles mellom 11. juni og 11. juli neste år.

Ikke lenge etterpå kom beskjeden om at kampen mellom Norge og Serbia var utsatt på ubestemt tid.

– Det var modig å utsette EM. Men jeg mener det var riktig avgjørelse, ellers hadde ikke klubbene klart å ferdigspille ligaene sine, sier Uefa-president Aleksander Čeferin under pressekonferansen.

Champions League flyttes til Lisboa

Uefas turneringssjef Giorgio Marchetti bekreftet også at Champions League vil få en annerledes avslutning.

Kvartfinaler, semifinaler og finalen vil bli spilt i Lisboa mellom 12.- og 23. august. Finalen skulle i utgangspunktet vært spilt i Istanbul, men blir nå avholdt i Lisboa. Istanbul blir verter for 2021-finalen.

PSG, Atlético Madrid, Atalanta og RB Leipzig er klare for kvartfinalene i Champions League. Mens disse åttedelsfinalene ikke er ferdigspilte:

Barcelona - Napoli (1-1)

Manchester City - Real Madrid (2-1)

Bayern München - Chelsea (3-0)

Juventus - Lyon (0-1)

Europa League får en lignende avslutning, hvor kvartfinaler, semifinaler og finalen flyttes til Tyskland og spilles mellom 10.- og 21. august. Kampene vil bli spilt i byene

I Europa League vil kvartfinalene, semifinalene og finalen bli spilt i Tyskland 10. og 21. august. Kampene spilles i byene Köln, Duisburg, Düsseldorf og Gelsenkirchen. Finalen spilles i Köln.

IKKE IGJEN: Liverpool får ikke muligheten til å løfte Champions League-trofeet denne sesongen etter at de røk ut mot Atletico Madrid. Foto: Felipe Dana

De norske klubbene starter jakten på gruppespill i august

De tre norske lagene som skal delta i neste sesongs europa-turneringer har også fått datoene for kvaliken bekreftet.

Molde vil spille sin første kamp 18.- eller 19. august.

Rosenborg og Bodø/Glimt spiller sin første kamp 27. august.

Viking som vant cupen går inn i 2. runde av Europa League-kvalifiseringen og starter dermed 17. september.

Champions League-gruppespillet vil starte 20. okotober, mens Europa League-gruppespillet starter 22. oktober.