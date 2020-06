Sterling fikk nok og skrek: – Få meg ut herfra

Se Manchester City - Arsenal på TV 2 og Sumo klokken 21.05.

Raheem Sterling og Manchester City får en tøff start når Premier League er tilbake. Arsenal gjester Etihad og Sterling er mer enn klar for å spille fotball igjen etter en lang og ufrivillig pause.

– Det har vært rart, men samtidig har jeg satt pris på å tilbringe så mye tid med familien. De første ukene var nesten som en ferie der jeg fikk tid med ungene og jeg kunne hjelpe fruen i huset. Hvis fruen ble for irriterende stakk jeg bare opp for å spille TV-spill, sier Sterling til Premier Leagues egen TV-kanal.

Men på tampen av tiden i isolasjon fikk 25-åringen nok av å være hjemme.

– Mot slutten skrek jeg: få meg ut herfra, spøker Manchester City-stjerna.

– Det har skjedd meg

Den lynraske angriperen blir straks mer alvorlig når temaet i intervjuet skifter til rasisme-saken. Sterling er opptatt av kampanjen som pågår og han vil bruke sin stemme for å forandre dagens situasjon.

– Jeg føler definitivt at vi nærmer oss der vi bør være. Demonstrasjonene vi har sett viser alle i hele verden at folk er lei av det som skjer. Folk er lei av situasjonen de er i, de er lei av ikke å ha håp. Hvilken fremtid har de som havner i systemet, og det er det som skjer med mange unge i landet vårt. Om man ikke har den rette adressen vil gjerne ikke folk vite av deg. Det har skjedd med meg også.

– Det skjer i fotballen for unge svarte som får det vanskelig med å slå gjennom på grunn av hvor de er i fra. Dette er noe jeg forsøker å forandre og vi må snakke med de rette folkene for å få til en forandring. Dette jobber jeg med og jeg må bruke min plattform for å endre ting, sier Sterling.

Spent på møtet med Arteta

Manchester City er 25 poeng bak ligaleder Liverpool, og Sterling som var på Merseyside fra 2012-2015 har gitt opp håpet om ligatittel til de lyseblå.

– De har vært veldig gode denne sesongen, mens vi ikke har holdt det nivået vi vet vi har inne. Vi må bare jobbe på for å sikre andreplassen og i tillegg er vi med i flere turneringer. FA-cupen og Mesterligaen er det som motiverer oss til å avslutte sesongen med to nye pokaler. Vi vet at det ikke vil være publikum på tribunen, så vi er nødt til å finne den indre sulten i oss selv. Vi vet at det er tid for konkurranse og vi er ikke en klubb som bare vil delta.

Sterling har troen på seier mot Arsenal, men samtidig er han spent på hva Citys tidligere assistenttrener, Mikel Arteta, finner på når han returnerer til Etihad som manager for London-laget.

– Det kommer definitivt til å bli spesielt. Han kjenner oss ut og inn og jeg føler at han gjerne har noen knep på lur. Men vi er klare og fokusert på å skaffe oss det resultatet vi vil ha, avslutter Sterling.