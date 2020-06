102 nye koronadødsfall i Sverige

Totalt har 5041 personer dødd av koronaviruset i Sverige, ifølge Folkhälsmyndigetene.

Det er en økning på 102 personer siden tirsdag.

54562 personer har så langt i pandemien vært smittet av viruset i Sverige. Det er en økning på 1.239 i løpet av 24 timer. Økningen kan i stor grad knyttes til at det er satt i gang omfattende testing i Sverige, og mange av de nylig smittede er yngre personer uten risiko for alvorlig sykdom.

2322 personer har fått, eller får, behandling på intensivavdelinger ved svenske sykehus. Sverige har de siste ukene sett et fall i antall innleggelser på sykehus.

Minneseremoni

Sveriges nasjonalforsamling holdt onsdag en minneseremoni over koronapandemiens ofre.

– Dette spesielle øyeblikket er for hver og en av dem. De som mistet livet, helsen og jobben. Men også for dem som sitter igjen etter tapet av en slektning, sa Riksdagens leder Andreas Norlén.

Representantene var tydelige preget av stundens alvor, der de respekterte ett minutts stillhet.

– Før vi fortsetter kampen mot pandemien, stanser vi i fellesskap og tar inn over oss deres lidelse, deres ofre. Og vi vil si til alle som nå er i sorg, og som lider: Dere er ikke alene!



Advarer

Tirsdag advarte statsepedemiolog, Anders Tegnell, folk om å tro koronasituasjonen var over, og stadig følge myndighetenes råd om sosial distanse og å begrense reising. Samtidig har landet åpnet for at folk som har vært smittet av korona og har milde symptomer, kan gå tilbake til jobb etter sju dager.