Det er en regnfull og tåkete dag på et industriområde i Solihull, omtrent midt i England.

Året er 1970. En fabrikkport åpnes og ut kommer dresskledde herrer og en helt ny bilmodell. En bilmodell som for alvor skulle sette bilkategorien SUV på kartet. Selv om selve begrepet SUV den gangen ikke var oppfunnet.

I motsetning til det mange kanskje tror, var ikke Range Rover i starten ment å være luksusbil. En titt inn gjennom vinduene avslører fort det. Dette var en relativt enkel doning. Den gangen var det amerikanerne som var ledende på luksuriøse firehjulstrekkere.

Det er 50 år mellom disse to bilene som begge er lakkert i Tuscan Blue, en av de originale fargene fra 1970.

50 år siden

Likefullt ble Range Rover ansett som en eksklusive bil. Det gjøre den fortsatt, den dag i dag. Det skal da legges til at nå er de virkelig eksklusive og luksuriøse også.

50 år har gått – og Range Roveren er "still going strong". I aller høyeste grad. For å feire seg selv og for å gjøre litt ekstra stas på kundene, lanserer de nå en egen jubileums-modell. Nemlig Range Rover Fifty.

Spesialmodellen bygges i bare i 1.970 eksemplarer. For å hedre den aller første årsmodellen og starten. Som da naturlig nok er nettopp 1970.

Det er fortsatt noe veldig britisk og aristokratisk over designet på Range Rover, som nå eies av indiske Tata Motors Ltd.

Farger fra 1970

En annen kul greie Range Rover gjør med denne modellen er de har plukket ut tre farger fra den originale paletten fra 1970; Tuscan Blue, Bahama Gold og Davos White. Om ikke de skulle falle i smak, finnes den i fire andre farger også.

Det allerede eksklusive interiøret er ytterligere oppgradert, den har spesielle 22-tomsfelger i to ulike design og så klart egne Fifty-emblemer og en egen 50-års-plakett i midtkonsollen som forteller hvilket nummer i rekken av de 1.970 eksemplarene den aktuelle bilen er

Både standard- og lang utgave vil tilbys av Fifty-utgaven.

– Du både lukter og hører bilen før du ser den

De første Range Roverene var enkle biler. Det kan ikke sies om dagens utgave som fremstår som svært eksklusiv.

Ikke mange biler

Priser og ytterligere spesifikasjoner vil bli kunngjort senere i år, nærmere lanseringen.

Men kjenner du deg klar for en slik bil så kan det være smart å melde interesse tidlig – for 1.970 biler er ikke mange.



