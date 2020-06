Børven klar for Rosenborg

Torgeir Børven har skrevet under en 2,5 års kontrakt med RBK.

Saken oppdateres!

Det bekrefter trønderne onsdag. Avtalen gjelder fra 1. august.

– Jeg er veldig glad for å ha skrevet under for Rosenborg. Jeg fikk en god feeling med en gang Rosenborg kom på banen og da var det egentlig ingen tvil, sier Børven til RBK.no.

– Rosenborg er Norges største klubb og jeg kommer til Trondheim for å oppleve seriegull, cupgull og europacupspill, fortsetter han.

Børven scoret senest tirsdag i Odds 1-2-tap mot Sandefjord. Da var han ordknapp om fremtiden etter kampslutt.

– Det har vært mye prat og spekulasjoner, men kjente med en gang at jeg hadde lyst til dette. Jeg tror jeg kan passe godt inn i måten Rosenborg spiller på, sier han til Rosenborgs egen nettside.

Børven er imidlertid enn så lenge Odd-spiller. Kontrakten med Skiens-klubben går først ut 31. juli. Så gjenstår det å se om RBK kommer til enighet med Odd om å kjøpe ut forrige sesongs toppscorer før tiden.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Børven blir en forsterkning for trønderne:

«Om Mikael Dorsin klarer å lokke han til Trondheim ser de mer solide ut offensivt», skriver Jesper Mathisen i sitt tabelltips.

– Islamovic har de ikke vært veldig godt fornøyd med etter at han kom til Trondheim, derfor har de jaktet på et alternativ. Børven scoret 21 mål i fjor, og det å score så mange mål for det Odd-laget er veldig imponerende, sa Mathisen da ryktene om en Børven-overgang begynte å svirre.

– I Rosenborg kommer han til å få mange sjanser. Gode spillere bak seg, både på midtbanen og kanter, som vil skape muligheter for ham og de andre.

– Jeg trodde lite på at han skulle score 20+ igjen, men når han bytter til Rosenborg, så kan han fort gjøre det igjen. Han er en av de beste avslutterne vi har i landet. Så er det moro for ham med alt han har vært gjennom i sin karriere av trøblete ting, og så leverte han fantastisk og får sjansen i det som er Norges største klubb.