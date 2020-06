Vålerenga sikrer seg tre av Norges største talenter

Både hovedtrener Roy Johansen, og klubbens ferske styreleder Jan Tore Kjær, har vært klare på at Vålerenga skal styre de yngre rekkene og satse på fremtida.

Det viser de med å signere tre av Norges største talenter - alle fostret opp fra egne ungdomslag.

– Vi ønsker å gi de ungguttene som har vært i Vålerenga, og er i Vålerenga nå, en reell mulighet til å ta seg inn på A-laget og gjerne videre i ishockeyverden, sier hovedtrener Roy Johansen, til TV 2.

– Hvor stor tro har du på de tre gutta?

– De har de rette verdiene. De vil ofre mye, og det er nødvendig sånn som toppidretten har blitt. De er Vålerenga-produkter, og det tilfører klubben mye at vi kan få opp spillere av en breddeavdeling som jobber bra. Så får vi håpe at de også tar steget videre. Det er spillere vi har stor tro på at skal prege Vålerenga i årene fremover, understreker Johansen.

Vraker Sverige - er lovet tillit

Calle Spaberg Olsen har gått gradene i Vålerenga-systemet, og hentes tilbake til Oslo etter en sesong i svenske Rögles U20-lag. Der imponerte unggutten, og fikk innhopp i ti kamper for A-laget til Rögle i SHL. Han er også ranket som nummer 117 i den kommende NHL-draften. 18-åringen er sønn av tidligere assistenttrener Sven Arild «Svenna» Olsen, og blir lagkamerat med bror Colin Spaberg Olsen. Han har signert en toårs-kontrakt.

– Jeg har lyst til å spille seniorhockey, fordi jeg vet selv at jeg kommer til å klare å produsere på det nivået. Får jeg spilletid kommer jeg til å bevise at jeg er god nok. Jeg har hatt en bra dialog med Vålerenga, hvor de har sagt at de vil satse på meg, sier Spaberg Olsen til TV 2.

– Du fikk jo noen innhopp for A-laget til Rögle forrige sesong. Hvorfor vil du ikke fortsette i Sverige, og ta sjansen der?

– Det hadde vært kult, men det er ingenting som slår det å komme hjem hit til nye Jordal og Vålerenga. At de ønsker å satse på egne, unge spillere er grunnen til at jeg har lyst til å komme hjem, sier 18-åringen.

Vålerenga resignerer også talentet Leo Halmrast for ett år. Han fikk sin debut for Vålerengas A-lag forrige sesong, fikk med seg 39 kamper. 17-åringen gjorde det såpass godt at klubber fra utlandet har banket på døra. Halmrast er også sønn av tidligere Vålerenga profil Stig «Myggen» Johansen.

– Jeg har vært på A-laget i én sesong, og er utrolig fornøyd med det. Ikke minst så står det en utrolig flott hall bak meg. Det gir meg en stor gnist til å fortsett i Vålerenga. Det virker som de satser på oss ungguttene, og det er utrolig kult. Vålerenga kommer til å få et bra lag, og vi skal vinne. Det er ikke noe å lure på, sier en offensiv Halmrast.

I tillegg har en av Norges største keepertalent, Tobias Breivold, bestemt seg for å ta opp kampen med førstekeeper Steffen Søberg. Breivold har også gått gradene i Vålerenga, men var på utlån til Narvik forrige sesong. Der fikk han sin debut på øverste nivå, og på de to kampene han fikk leverte 18-åringen en imponerende redningsprosent på 93,7%. Breivold har signert en toårs-kontrakt, og er også sønn av tidligere Vålerenga-profil Tom Johansen.

– Det blir jo tøft å skulle ta opp kampen med Søberg, men ingenting er umulig. Jeg må bare prøve å lære av han i starten, og prøve å gjøre så godt jeg kan. Hvis jeg ikke trodde at jeg får spilletid hadde jeg ikke valgt å bli her. Jeg tar med meg erfaring fra Narvik. Særlig om hvordan tempoet er i ligaen, sier Breivold.

– Må vise at de satser på ungguttene

TV 2s hockeyekspert, Bjørn Erevik, syns det egentlig er rart at Spaberg Olsen vender hjem allerede etter ett år i Sverige. Han mener Vålerenga nå må vise at de mener alvor med å satse på ungguttene.

– De er tre av de største norske talentene, og det blir spennende å se hva slags lag Vålerenga nå kommer til å få. Så spørs det hvor mye istid de får hvis det hentes inn masse forsterkninger før sesongstart. De må vise at satser på ungguttene, og ikke minst gi dem tid til å utvikle seg. Gjør dem det er jeg helt sikker på at Vålerenga får god nytte av de tre gutta i årene fremover, sier Erevik.

Johansen sier at de unge skal få spilletid kommende sesong.

– Jeg vet hvor lang tid det tar å bli en god ishockeyspiller. Så gjelder det å ha tålmodighet. Jobbe knallhardt og disiplinert hver eneste dag. Det er de verdiene vi ser etter. Spillerne som har det vil vi gi hundre prosent tillit, og hjelpe de fram. Vi krever mye av dem, også kan de da kreve mye av oss, understreker han.

– Bygger dere et lag for fremtiden her?

– Vi ønsker jo å prestere nå selvfølgelig, også ønsker vi å bygge for fremtiden. Så det er hele tiden en balanse mellom utvikling, og kortsiktige resultater. Det viktigste i toppidrett er å vinne, men jeg mener at Vålerenga som klubb må anstrenge seg for å være gode på begge arenaer.

– Kan det da hende at det kommer inn forsterkninger før sesongstarten som setter disse guttene på sidelinjen?

– Nei, jeg tror det er viktig å bygge et lag der ungguttene har gode spillere rundt seg. Jeg håper vi har økonomi til å gi dem gode omgivelser, så de får en optimal utvikling, avslutter Johansen.