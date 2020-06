Fikk nedslående beskjed: – Jævlig glad jeg har dame

Norges nye brytehåp Morten Thoresen har nå gått åtte måneder uten den ene fortannen.

– Den eneste fordelen er at jeg kan ha et sugerør i kjeften og fortsette å suge når kjeften er igjen, sier han lattermildt til TV 2 før han demonstrerer hvordan det funker.

Thoresen ble over natten et kjent ansikt i Norge da han vant EM-gull i februar. Ikke minst takket være 23-åringens manglende fortann.

– Ingen kan jo navnet mitt! Alle kan jo bare: «Det er han tannløse».

Tannlegens nedslående beskjed

Slik sett kan man tenke at Thoresen gjør klokt i å beholde det gapende tomrommet mellom tennene. Men det vil han ikke.

– Treneren min mener jeg bare må ha det sånn, siden det er merkevaren min. Men jeg kan jo ikke det. Jeg har fått ganske mange blikk på t-banen og diverse. Folk lurer på hva som skjer der, liksom.

TV 2 var med bryte-Morten til tannlegen for å fikse det hele – en gang for alle. Men der fikk han dårlige nyheter.

En titanskrue må settes inn og det kan ta et helt år før en ny tann er på plass, var den nedslående beskjeden fra tannlegen, som understreket at de håpet å få det nye seiersgliset på plass innen OL i Tokyo.

De utsatte sommerlekene er ikke i gang før 23. juli neste år ...

Ga kjæresten beskjed via blodig snap

Det var dårlige nyheter for både Thoresen – og trolig også kjæresten hans. For da tannen røk for åtte måneder siden, ga han henne nyheten på en måte som ikke falt i god jord.

– Dama visste ikke om det, så jeg sendte henne egentlig bare en snap der jeg blødde fra kjeften og tanna var borte. Da ble jeg skjelt ut skikkelig, altså.

Men med ett år til foran seg som tannløs, er Thoresen svært takknemlig over det faktum at han faktisk har dame.

– Så jævlig, også.

– Hun er gull, rett og slett. jeg kan ikke klage på henne, hun er helt fantastisk. At hun holder ut er helt sjukt. Men jeg har fått høre det et par ganger. Hun er hardbarka nordlending. Hun tør å si ifra!