Norsk rapper smittet av korona

Den norske rapperen Big Daddy Karsten (31), eller Karsten Marcussen som er hans fødenavn, begynte for to uker siden å kjenne på en kløe i nesa. Siden han er pollenallergiker gikk han ut ifra at det ikke var verre enn litt allergi.

RAPPER: Karsten sier at han er en stor gutt, men heldigvis ikke i risikogruppen. Foto: Per Heimly

– Jeg følte meg ikke helt sjuk, men klødde i nesa og kjente på allergisymptomer, forteller han til God kveld Norge.

Men da Marcussen begynte å føle seg litt ekstra sliten, og han fant ut at bjørkepollen ikke hadde slått ut i Oslo, ble han bekymret. Han isolerte seg med en gang, og kontaktet legen.

– Legen trodde heller ikke at det var korona, men jeg måtte bli testa. Det er den kjipeste testen jeg har tatt i mitt liv, det føltes som at nesa ble voldtatt, ler rapperen, som ga ut låta med det passende navnet «Cancelled» rett før han ble syk.

Ingen skumle symptomer

Det tok lang tid for Marcussen å få svar, og derfor mistenkte han hva dette kunne være. På mandag kom svaret fra legen: han var smittet av koronaviruset.

– Det går greit. Jeg har litt feber opp og ned, og er tett i nesa, men ikke mer enn det. Jeg har ingen skumle symptomer, og legene sier at jeg ikke skal bekymre meg så da hører jeg på dem, sier han til God kveld Norge.

Marcussen må nå være helt isolert, men siden han allerede har vært syk i 14 dager må han ikke være symptomfri i mer enn tre dager før han kan gå ut.

Artisten deltok på den mye omtalte demonstrasjonen i Oslo, hvor flere tusen mennesker samlet seg for å vise sin støtte til «Black Lives Matter»-bevegelsen. Men han tror ikke at det er der han ble smittet.

– Nei, det stemmer ikke med timingen. Der jeg sto var også folk flinke til å holde avstand, og alle tok hensyn så langt det var mulig, sier Marcussen.

Verdt risikoen

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, var en av de som var mest kritisk, og krevde at alle som deltok skulle i karantene.

– Dette er en hån mot alle som har bidratt og ofret så mye, sa Helgheim.

Denne uken har derimot smittevernoverlege i Oslo, Tore W. Steen, sagt til VG at han ikke tror mange ble smittet under demonstrasjonen.

– Foreløpig har jeg fått beskjed om at det er én person som kan ha blitt smittet på demonstrasjonen, men det er ikke sikkert. Det kan se ut til at demonstrasjonen ikke har bidratt til noen stor smittespredning. Men det er for tidlig å konkludere, sier Steen til avisen.

«Big Daddy Karsten» mener uansett at det hadde vært verdt det å bli syk for en så viktig sak.

– Alle som dro dit tok en risiko, og måtte vurdere om saken var verdt å bli syk for. Mange prøver å svartmale demonstrasjonen, men se heller mot de som samles på badestrender og andre steder. Skal man samles må det være for en god sak, og det var dette, sier han.

Ingen i Marcussen sin nærmeste omgangskrets har heller kjent på symptomer.

– Jeg har listet opp alle jeg har vært i kontakt med, og ingen har hatt symptomer. Jeg har jo heller ikke hosta, så legene sier at jeg har vært en lav smittefører, forklarer han.

Sto frem som homofil

Marcussen fikk mye oppmerksomhet da han i 2016 sto frem som homofil. Da var han den første profilerte norske rapperen som har kommet ut av skapet. I etterkant har han kjent på blandet respons.

– Det har vært et to-egget sverd. Noen dører har åpnet seg, og andre har blitt lukket. Jeg føler at jeg har blitt plassert veldig i «homo-rapper»-båsen, og det kan være både kjipt og bra, forteller han.

PRIDE: Karsten ble Norges første rapper som sto frem som homofil, og i år skulle han ha spilt under Oslo Pride. Foto: Privat

Han forklarer at han er en grafisk rapper, med et sterkt språk, og at han blir fortere svartelistet enn heterofile rappere.

– Det er en viss diskriminering der, så vi har fortsett en vei å gå, sier Marcussen, som nå gjerne skulle ha deltatt på Oslo Pride.

– Jeg skulle ha deltatt på Pride sitt Talk Show, og har nettopp gitt ut Pride-låt. Det er mye jeg gjerne skulle ha gjort og vært med på, men nå er det viktigere at folk blir friske, enn at jeg går i Pride-tog, sier rapperen.

Han har som andre artister måtte avlyse mange konserter som følge av koronapandemien.

– Det har vært veldig kjedelig, men noen sutrer mer enn andre. Vi artister kan ikke spille, andre kan ikke gå på jobb, det er en del av dugnaden. Vi må verne om de i risikogruppen, avslutter Marcussen, som har en jobb innen salg på dagtid, og derfor klart seg greit økonomisk.