Ansatt ved Høyer tiltalt for å ha stjålet klær for 319.542 kroner

En tidligere ansatt i klesbutikken Høyer måtte onsdag møte i Oslo Tingrett tiltalt for å ha stjålet varer for over 300.000 kroner.

– Dette er ikke noe småbeløp. Det er nok til å være et grovt underslag, sier politiadvokat Marthe Notøy til TV 2.

I februar i fjor ble mannen stoppet på vei ut av butikken. Med seg hadde han stjålne klær, sko og ringer til en verdi av 22.000 kroner.

Etter å ha gjort beslag hjemme hos mannen og på hans kontor mener politiet at han har stjålet varer for 319.542 kroner. Den tiltalte innrømmer å ha stjålet klær fra Høyer, men mener det er snakk om varer til under 150.000 kroner.

– Tiltalte har erkjent delvis straffeskyld og angrer på det han har gjort, sier mannens forsvarsadvokat Øivind Sterri.

Avslørt på Tise

Høyer butikken i Oslo hadde lenge hatt problemer med avvik i varetellingen og mistenkte at noen av de ansatte stjal fra butikken.

Det var Tise-kontoen til den tiltalte som gjorde at butikken fattet mistanke om at mannen stjal klær.

– Noe av det jeg stjal solgte jeg på Tise og noe beholdt jeg selv, forklarer den tiltalte i retten.

Som regel stjal mannen varer han visste var populære og lette å selge videre på Tise. Da han ble stoppet av vektere utenfor Høyer i februar i fjor hadde han blant annet stjålet en jakke han allerede hadde lagt ut og solgt på Tise.

TINGRETTEN: Saken behandles i Oslo Tingrett. Foto: Stian Lysberg Solum

Enkelt å stjele

Mannen hadde jobbet i butikken i flere måneder da han stjal klær for første gang.

– Jeg husker ikke hva jeg tok, men jeg var veldig nervøs første gangen jeg gjorde det, sier tiltalte.

Han forklarer at det var enkelt for de ansatte på Høyer å stjele klær ettersom det var lite oversikt over varene som var på lager og i butikk.

– Jeg tok bare det jeg ville ha fra butikken eller varelageret. Hvis det var en alarm fjernet jeg den i kassen og la varene i en pose og gikk ut, sier mannen.

– Flere ansatte stjeler

Den tiltalte sier at han ikke er den enste ansatte på Høyer som har stjålet fra butikken.

– Det er en kjent greie at de ansatte stjeler på Høyer, det skjønte jeg med en gang jeg startet der. Det var ikke noe man snakket høyt om, men det skjedde hele tiden.

ENKELT: Mannen hevder det var enkelt å stjele varer fra butikken. Foto: TV 2

Høyer skal ha holdt flere møter med de ansatte om manglende varer, både før og etter den tiltalte var ansatt.

– Det var veldig vanlig, men det er selvfølgelig ingen unnskyldning, sier mannen.

Dyre og eksklusive merker

Varene han stjal varierte i verdi, men tiltalte skal blant annet ha stjålet opptil 12 ringer fra merket Tom Wood verdt rundt 2500 kroner per stykk og flere par sko fra Common som koster over 3000 kroner.

– Han har erkjent at han har stjålet, men spørsmålet er hvor mye han har underslått, sier aktor Notøy.

Under det første avhøret fortalte mannen at han hadde tatt varer for rundt 40.000 kroner, men i retten sier han at det trolig er snakk om rundt 100.000.

– Det kan ikke stemme at det er over 300.000 kroner. Det er ikke alle klærne jeg har solgt på Tise som er stjålet fra Høyer. Mye av det er kjøpt selv i utlandet og på bruktmarkeder, sier tiltalte.

– Helt idiotisk

Når mannen i 20-årene avgir sin forklaring unnskylder han seg flere ganger for det han har gjort.

– Jeg er ikke kriminell. Jeg har aldri stjålet noe før jeg begynte å jobbe på Høyer. Jeg angrer utrolig mye, det var helt idiotisk, sier mannen.

Han forklarer at han har hatt dårlig råd og kun stjal når han var helt desperat etter penger.

– Når jeg hadde lite penger handlet jeg bare på instinkt. Av og til leverte jeg tilbake klær jeg hadde stjålet etter noen uker fordi jeg fikk litt bedre råd, sier han.

Mannen er tiltalt for grovt underslag som kan straffes med inntil seks års fengsel. Oslo tingrett har satt av tre dager til behandlingen av saken.