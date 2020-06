Mercedes er blant merkene med bredest modellutvalg. Bare innenfor SUV-kategorien kan du velge mellom ni ulike modeller, med alt fra lille GLA til flaggskipet Maybach GLS.

Det nyeste medlemmet i den stadig voksende SUV-familien er den «kompakte» GLB. Kompakt i anførselstegn, fordi den egentlig ikke er så liten av seg – selv om bilen bygger på samme plattform som A- og B-Klasse.

Med en lengde på 4,63 meter, er GLB dermedbare to cm kortere enn storebror GLC. Det er derfor en relativt romslig SUV vi snakker om her – selv om navnet kanskje hinter til noe annet.

Nå har vi i Broom endelig testet nykommeren på norske veier – og det er mye som taler for at dette nærmest er den suverene bilen til norgesferien. Bli med på test!

GLB bygger på Mercedes sin MFA2-platform, i likhet med A-Klasse, B-Klasse og CLA.

Hvordan er den å kjøre?

Du er aldri i tvil om at Mercedes har prioritert de komfortable kjøreegenskapene i GLB. Selv om bilen ikke er utstyrt med luftfjæring, er det lite å si på komforten om bord.

Mercedes har i det hele tatt gjort en god jobb med understellet. Selv om dette er en bil som bygger på samme plattform som A- og B-Klasse, får vi en slags storbilfølelse bak rattet. Kjørefølelsen er trygg og solid – samtidig som styringen er presis.

I førersetet sitter du godt, med god oversikt på veien.

Vår testbil har i tillegg 4Matic firehjulsdrift, som sørger for god fremkommelighet dersom du har litt ulendt terreng opp til hytta.

Mercedes GLB: Kan bli en ny storselger

Mercedes har fått mye skryt for interiørene sine den siste tiden. GLB er intet unntak.

Finest utenpå eller inni?

Linjene på GLB er veldig klassisk SUV. Vi synes bilen på mange måter minner om en GLS i miniatyr.

Med AMG-pakke, som inkluderer litt frekkere designdetaljer, synes vi eksteriøret ser bra ut – selv om det ikke er noen stor wow-faktor her.

GLB leveres også med 220d-motor. Da yter den 190 hk.

På innsiden kjenner vi igjen det meste fra A- og B-Klasse. Interiøret er nærmest identisk, med widescreen cockpit og de tre runde luftdysene plassert i midtkonsollen.

Du sitter veldig godt i førersetet på GLB, med gode justeringsmuligheter. Som alltid er brukervennligheten god hos Mercedes, enten du skal betjene infotainmentsystemet eller benytte noen av de fysiske knappene som er logisk plassert.

I GLB får du en rekke sikkerhetssystemer hentet fra S-Klasse, som innebærer både oppdaterte kamera- og radarsystemer.

Mercedes sitt nye multimediesystem, MBUX (Mercedes-Benz User Experience), er også på plass. Det innebærer blant annet at du kan snakke til bilen.

2020 Mercedes E-Klasse: Her er de første bildene

Sett fra denne vinkelen er likhetene til flaggskipet GLS påfallende.

Hvordan er plassen?

Det som gjør nye GLB ekstra interessant er plassen. Som designet hinter til, har Mercedes valgt å utnytte målene på bilen godt.

Line-assist, adaptiv cruisekontroll og parkeringsassistent er bare noen eksempler på utstyr GLB leveres med.

Med 4,63 meter i lengderetning, er bilen altså bare to centimeter kortere enn storebror GLC. Dermed snakker vi om en relativt voksen kompakt-SUV.

Bilen er dessuten den første kompaktbilen fra Mercedes som er tilgjengelig med sju seter. Testbilen vår har nettopp denne konfigurasjonen.

Med tredje seterad oppreist, er det ingen hemmelighet at plassen bakerst ikke er noe å juble høyt for. Mercedes anbefaler selv at de to passasjerene ikke bør være lenger enn 168 centimeter. Men for to barn er dette mer enn nok.

Dersom du ikke har halve fotballaget med i bilen, og kjører den som femseter i stedet, får du dessuten et romslig bagasjerom på hele 560 liter. Det er faktisk 10 liter mer enn i GLC.

2021 S-Klasse: Ventes store endringer på flaggskipet

Med panoramasoltak blir det ypperlig utsikt. Bilde er tatt fra tredje og bakerste seterad.

Går den bra?

Vi kjører GLB med nest minste dieselmotor, det vil si GLB 200d. Under panseret sitter en 2-liters 4-sylindret motor på 150 hk og 320 Nm. Sistnevnte tilgjengelig allerede fra 1.400 omdreininger.

Med alle sju seter oppe, blir plassen noe begrenset.

Dette er en motor som kler bilen godt. Det er nok krefter i en bil som dette, og motoren fungerer svært fint sammen med automatkassen på 8 trinn. Sammenlignet med 7-trinnskassen vi finner på bensinutgavene, opplever vi denne 8-trinnskassen som bedre. Den snakker rett og slett bedre sammen med drivlinjen.

Som vanlig er også forbruket hyggelig med en liten og effektiv dieselmotor. Bilen er oppgitt til 0,57 – 0,64 liter/mil ved blandet kjøring. I vår testperiode havnet vi ved flere anledninger nede på 0,4 liter/mil. Det er absolutt godkjent for en SUV i denne klassen med firehjulsdrift.

Her kan du lese testen av storebror GLS – som har en helt spesiell funksjon

Inntil videre er GLB kun tilgjengelig med ren bensin- eller dieselmotor. Vi blir ikke overrasket om det etterhvert lanseres en ladbar utgave. Det finnes allerede på dagens A- og B-Klasse.

Og konklusjonen er?

Mercedes treffer bra med nye GLB. Rent visuelt er det kanskje ikke den mest spennende SUV-en fra merket, men det funker.

På praktiske egenskaper scorer GLB høyt. Dette er nærmest en perfekt bil for norgesferie med familien. Her får du firehjulsdrift, en gjerrig dieselmotor, en rekke sikkerhetssystemer, et smakfullt interiør, samt plass til syv.

Dessverre koster totalpakken en god del penger. Startprisen på GLB 200d 4Matic er 558.900 kroner. Vår testbil ender på romslige 720.000 med alt utstyr. Men er du på jakt etter en kompakt premium-SUV, med god plass og alt utstyr, er dette enkelt og greit prisen du må betale.

En liten trøst kan jo være at toppmodellen, AMG GLB 35, fort bikker millionen med tilsvarende utstyr...

Mercedes GLB 200d 4Matic Motor: 2-liter rekkefire, diesel Effekt: 150 hk / 320 Nm 0-100 km/t: 9,3 sekunder Toppfart: 201 km/t Forbruk: 0,57 – 0,64 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 463/189/165 cm Vekt: 1.680 kg Bagasjerom: 560 liter Pris fra: 558.900 kroner Pris testbil: 720.000 kroner

