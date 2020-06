Desta og Wenche sin salatbonanza

Det bugner av gode råvarer på kjøkkenet til Wenche i dag. Her får du tre knallgode salatoppskrifter. Se egen oppskrift for tzatziki.

Oppskrift Desta salat:

Dette er basen: Finsnittet salat, tomater i båter, slangeagurk i biter, finsnittet vårløk, finhakket rødløk (legg i iskaldt vann i 30-40 minutter, gir litt mildere smak), maiskorn fra boks, salt og olivenolje.

For ekstra smak: Tilsett ost i terninger (Valdres beta/fetaost), strimlet rå gulrot, lettkokte buketter av brokkoli, kokte poteter i biter, kylling/skinke eller kokt/ovnsbakt laks/ørret. Tzatziki: Se egen oppskrift.

Oppskrift Caprese (italiensk lunsjsalat):

4-5 smakfulle, norske tomater, gjerne forskjellige typer/farger

2 stk fersk mozzarella (i lake)

Frisk basilikum

Olivenolje

Sødmefull og god balsamicoeddik

Flaksalt og kvernet pepper

Kan ev toppes med tynne kiver spekemat

Fremgangsmåte: Skjær tomatene i skiver, båter eller passende biter. Legg tomatene over på et fat. Riv mozzarella i 3-4 biter og legg hele osten oppå tomatene. Ringle over godt med olje og drypp over balsamico. Dryss over flaksalt og kvernet sort pepper. Avslutt med grovhakket/revet basilikum.

Tips:

Begynn med å lage tzatsiki og før du fortsetter med gresk salat.

Oppskriftt tzatziki:

5 dl gresk yoghurt eller tykk matyoghurt

½ slangeagurk

2-3 fedd hvitløk

¼ ts salt

1 ss ekstra virgin olivenolje

1-2 ts sitronsaft

½ ts sukker eller honning

2 ss finhakket frisk mynte

Fremgangsmåte: Skrell agurken, riv den grovt, dryss på litt salt og la den ligge og renne av seg i et dørslag i 20-30 minutter. Klem/press væsken ut av agurken. Bland agurken i yoghurten. Smak til med finhakket hvitløk, eventuelt litt mer salt, olivenolje, sukker og mynte. La gjerne tzatziki stå å trekke smak et par timer før servering.

Oppskrift gresk salat:

Hjertesalat

3-4 mellomstore norske tomater

½ slangeagurk

1 rødløk

1 grønn paprika

8-10 sorte oliven

150 g fetaost hel bit som deles grovt opp

1 ss tørket oregano

Dressing:

1 ½ dl kaldpresset olivenolje

½ dl vineddik

Fremgangsmåte: Del grønnsakene i biter og hell over dressing. Bland alt det grønne lett sammen med fetaost i en stor bolle. Dynk med olivenolje. Om ønskelig kan 1 ss presset sitronsaft eller balsamicoeddik blandes i olivenoljen. Dryss rikelig med oregano (tørket eller frisk) over det hele.

Det blir ofte servert litt brød som tilbehør til salaten.