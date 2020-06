Eliteserie-klubbene får ha maks 200 tilskuere. I Oslo skal det nå vises TV-fotball for 800 personer

Allerede i kveld åpner Høymagasinet ved Akershus Festning opp uteserveringen for TV-fotball på storskjerm.



Det norske oppgjøret mellom Aston Villa og Sheffield United er første kamp ut. Da er planen å slippe inn maksimalt 180 personer, slik at man får testet systemet og rutinene.

Men allerede fredag, under Tottenham - Manchester United, håper arrangørene at hele 800 personer skal ta turen.

– I og med at dette ikke er et arrangement, så har vi ikke den samme antallsbegrensningen. Det gjør at vi åpner opp for 800 tilskuere, sier Geir Oterhals i Fotballfesten.no.



De samarbeider med Fursetgruppen om storskjermvisningen i Oslo.

– Vi driver en restaurant som er vant til å håndtere mye folk. Vi har brukt mye tid og energi på dette slik at vi skal få gjennomført dette under trygge former, forsikrer Tor Lundsholt i Fursetgruppen.

Har ikke begrensninger på antall

Han sier seg likevel enig i at det er et lite paradoks at norske Eliteserieklubber bare kan ha 200 tilskuere på store stadionanlegg, mens de selv åpner opp for 800 mennesker.

– Det kan man si. Men selv er vi jo også rammet av at flere av lokalene våre ikke kan benyttes fordi det er snakk om arrangementer. Men samtidig skjønner jeg jo at det er forskjell på 200 personer rundt et bord i ett lokale, kontra flere grupper/familier over et større område. Og ikke minst at det er ute, sier Tor Lundsholt.

I Eliteserieklubben Stabæk mener man det uansett bare er positivt at man klarer å samle folk til TV-fotball i Oslo.

– Myndighetene har vel vært klare på at det er en del logiske brister, men personlig tenker jeg det bare er positivt om de har fått tillatelse på det. Jeg applauderer de som får til det og tenker at det er veldig bra at folk kan møtes for å se fotball igjen. Jeg tror det er bra for det norske folk, sier Tunold.

På Helsedirektoratets hjemmesider om serveringssteder og utesteder, er det ikke nevnt noe om maks antall personer. Men det kreves blant annet at alle skal kunne ha sitteplasser og at man skal kunne holde en meters avstand. Helsedirektoratet har ikke besvart TV 2s henvendelse om denne saken onsdag.

– Har dere dobbeltsjekket med myndighetene at dette er greit?

– Nei, men vi forholder jo oss bare til regelverket. Det er jo sånn at utested som har restauranter har et annet regelverket enn arrangementer som har begrensninger. Det gjør at det åpner for dette, sier Geir Oterhals.

Gjør en rekke tiltak

Ifølge Oterhals i Fotballfesten – som i en årrekke har vist fotballkamper på Kontraskjæret i Oslo – gjør arrangørene en rekke tiltak for å holde seg innenfor smittevernsreglene. Blant annet mener man at man i utgangspunktet kunne hatt langt flere enn 800 gjester på området på rundt 1000 kvadratmeter.

– Vi har blant annet lagt begrensninger slik at maks 100 personer får komme per halvtime. På den måten unngår vi opphopninger ved at alle kommer samtidig. I tillegg alle bestille bord på forhånd, sier Oterhals.

– Forventer du noen reaksjoner på at dere gjør dette?

– Jeg tror naturligvis det kan komme noe, men da blir vår jobb å kommunisere hva vi gjør og å følge opp smittevernsreglene. Vi skal gjøre alt innenfor regelverket, forsikrer Oterhals.

Tor Lundshold ser fram til å kunne vise Premier League-fotball på de tre storskjermene som settes opp ved Akershus festning.

– Jeg synes det er utrolig morsomt at vi har fått til dette. Det skal bli moro å få vist Premier League-fotball igjen til et sulteforet norsk fotballpublikum, sier han.

