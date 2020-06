Volkswagen har solgt mange elbiler i det norske markedet de siste årene, med de elektriske utgavene av Golf og up!

Dette er likevel bare en forsmak. Nå går nemlig startskuddet for det som er den største satsingen fra merket noensinne. Ambisjonen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største på elbil. Og for merket Volkswagen starter det med modellen som heter ID.3.

Flere tusen nordmenn har allerede reservert bilen, en stor del av de såkalte "First Edition"-eksemplarene er tildelt det norske markedet.

I et presssemøte i dag avslørte Ulf Tore Hekneby hos importøren Møller Mobility Group for første gang prisen på bilen.

Her har vi hatt to priser å forholde oss til tidligere. Først et estimat, så en såkalt prisindikasjon som kom tidligere i vår. Da var prisene oppjustert, blant annet på grunn av valutautviklingen.

Norgesutgaven

Nå er altså endelige priser klare, de ser slik ut:

ID.3 1ST. - 351.900 kroner.

ID3 IST. Plus - 404.000 kroner.

ID3 1ST. Max - 452.200 kroner.

Prisspennet fra innstegsmodellen til toppmodellen Max er altså på hele 100.000 kroner. Det betyr at ID.3 langt på vei plasserer seg i to forskjellige klasser.

– ID3 1ST. har det som trengs i utgangspunktet. Vi tror Plus-utgaven blir "norgesbilen" - toppmodellen Max vil neppe være toppselgeren, sa Hekneby på pressemøtet i dag.

Derfor forsvinner e-Golf snart

Produksjonen er i gang i Tyskland, nå er det ikke veldig lenge til ID.3 er i Norge Foto: NTB Scanpix

To valg

Blant standardutstyret er 18 ” lettmetallfelger, full-LED frontlykter, parkeringssensorer foran og bak, kjøreassistentpakke, 2 USB type C-uttak, oppvarmet multifunksjonsratt, varmepumpe, ambientebelysning, nøkkelløs start, navigasjonssystem og baksete delt 60/40.

De som står på reservasjonslisten for ID.3 har nå to valg. Det første alternativet er å få bilen utlevert fra september, sammen med et medlemskap i «ID.3 1ST Mover Club». Dette gir flere kundefordeler – og en programvareoppdatering av to digitale funksjoner i starten av 2021.

Kostnadsfri oppgradering

Til lanseringen i september vil følgende funksjoner ha begrenset funksjonalitet ved tidlig levering:

· AppConnect (gjelder alle utstyrsversjoner) vil ikke være tilgjengelig ved leveringstidspunkt, men bilens telefonsystem via Bluetooth vil fungere som normalt.

· AR Head-up display (gjelder kun ID.3 1ST Max) vil ha begrenset AR-funksjonalitet ved leveringstidspunkt. Funksjoner som viser hastighet, adaptiv cruise-control, førerassistentsystemer, trafikkskiltgjenkjenning og navigasjon er tilgjengelig.

Funksjonene vil være tilgjengelig etter en kostnadsfri oppgradering hos forhandler i første kvartal 2021.

Denne kan sørge for en elbil-revolusjon

Slik ser det ut innvendig, her er det minimalistiske linjer som gjelder.

Ringen sluttet

Som medlem i «1ST Mover Club» vil kundene i tillegg til tidlig levering av få kostnadsfri service- og vedlikeholdsavtale for 3 år/ 45.000 kilometer.

Tilbudet om «1ST Mover Club»: gjelder kun i fire uker, frem til 16. juli. For kundene som velger å ikke bli med i 1ST Mover Club, vil levering skje fra slutten av fjerde kvartal 2020. ID.3 1ST. vil da bli levert med AppConnect og full AR-funksjonalitet.

– Vi har hatt noen ikoner med oss historisk. Fra Bobla, via Golf - til 2020 og den helt nye elbilen ID.3. Med drift på bakhjulene er ringen på mange måter sluttet i forhold til Bobla, sier Hekneby.

Vi kan jo legge til at Golf har vært Norges mest solgte bil i 18 år. ID.3 har altså litt av hvert å leve opp til!

Én ting kan gjøre elbilene billigere de neste årene



Det er ventet at ID.3 blir en av norges mes solgte biler i 2020, kanskje den mest solgte.

Inntil 550 kilometer rekkevidde

ID.3 1st er basert på modellen som heter ID.3 Pro. Denne har en rekkevidde på inntil 420 kilometer. Senere kommer ID.3 Pure med rekkevidde på inntil 330 kilometer. Dessuten ID.3 Pro S, med rekkevidde på inntil 550 kilometer.

Bilen har bakhjulstrekk. En omfattende utstyrspakke er standard her. På dette området har den norske importøren hatt en viktig rolle underveis. Norge blir et stort marked for ID.3, særlig i starten. Dermed skal også innspill fra Norge ha veid tungt her.

Selve forhåndssalget av bilen er altså nå i gang.

Den offisielle lanseringen skjer i september. Når vi tar høyde for transport til Norge, betyr det at de første kundene her til lands vil få bilene sine i månedsskiftet september/oktober.



