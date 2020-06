Trafikkulykke mellom to biler - to personer har stukket fra stedet

Fire personer var involvert i en trafikkulykke i Stavanger mandag morgen. Politiet leter nå etter to av personene som har stukket fra stedet.

Oppdatering: Politiet skriver i en rettelse at det kun er én bil involvert i uhellet, og at de har kontroll på alle de fire som var i bilen. De to som hadde forlatt stedet er det nå kontroll på.

Politiet fikk inn melding om trafikkulykken på Åmøy klokken ti over halv ti onsdag morgen, melder de på Twitter.

Skadeomfanget til de involverte er foreløpig ukjent, men to er tatt med i ambulanse.

Det ble først meldt at de to andre involverte hadde stukket fra stedet, og politiet jobbet med å lokalisere disse.

– To personer er stukket fra stedet. Vi er nå på stedet og leter etter disse med flere patruljer. En hundepatrulje er også på vei, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sørvest politidistrikt til NTB.

Hvorfor de to i den andre bilen løp fra stedet, og hvorvidt de var skadd, visste ikke politiet da de lette.

– Vi har en beskrivelse på de to som vi har som utgangspunkt, opplyste Bjørnsen.