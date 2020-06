Det er nok mange nordmenn som gjerne skulle sittet bak rattet på en Ferrari F8 Tributo – bilen som er avbildet øverst i denne artikkelen. Det er en helt hinsides superbil, med over 700 hk og et design som oser italiensk eleganse.

Men med en prislapp som lett overgår 4 millioner kroner, er det å kjøpe eller i det hele tatt kjøre denne bilen forbeholdt noen helt få privilegerte.

Selskapet Trackday gjør imidlertid noe med det. Siden 1999 har de jobbet med å gi "vanlige folk" anledning til å kjøre noen av verdens råeste biler på bane.

Hvert år har de en rekke arrangementer på Norges råeste racerbaner, Rudskogen, og Gardermoen raceway. Sistnevnte er Norges eneste godkjente permanente dragrace-bane – der du virkelig får kjent på akselerasjonskreftene.

Fartsfest i Ferrari

Akkurat nå er salgs- og markedsansvarlig Roy E. Jonassen og Alexander Mørk på vei tilbake til Rudskogen, etter å ha hente den nyeste, og uten sammenligning dyreste og råeste bil for utlån: En knallrød Ferrari F8 Tributo.

Jepp, er du bilentusiast er vel dette en av årets feteste gladnyheter. Nå som de aller fleste belager seg på en "hjemmesommer", og kanskje trenger litt inspirasjon til aktiviteter.

Trackday legger opp til en svært aktiv sommer – og tilbyr en rekke arrangementer.

På Rudskogen kan du i tillegg til å leie en rekke ulike super- og sportsbiler, ta med egen bil for å teste den og deg selv på bane.

Roy E. Jonassen er markedsansvarlig i Trackday - og gleder seg til å slippe kundene til bak dette rattet. Foto: Privat.

Verdens kraftigste V8-er

Men årets store nyhet og hedersgjest er selvsagt F8 Tributo – erstatteren til suksessmodellen 488 GTB.

La oss starte med å servere noen brennhete tall og ytelser. Den midtmonterte motoren er like greit den kraftigste V8-eren som er brukt i en serieprodusert Ferrari. 3,9-literen er på 720 hk og spytter ut et dreiemoment på 770 Nm.

Denne låter slik du forventer av en Ferrari. Det kan gi garantere.

Med denne kraftkilden til rådighet dundrer du i vei fra stillestående til 100 km/t på adrenalinfylte 2,9 sekunder. Hvis omgivelsene og fartsgrensene tillater det, kan du fortsette fartsfesten til 200 km/t. Det hele tar kun 7,8 sekunder av din dyrebare tid.

Det butter ikke før du sitter likbleik og kan slå fast at toppfarten på 340 km/t er på plass.

Klar på mandag

– Vi synes det er utrolig moro å gjøre dette. F8 Tributo er vår råeste bil. Dessuten er det en svært sjelden bil, så denne muligheten er ganske unik. Planen er at de første får kjøre den på Rudskogen kommende mandag, forteller PR-ansvarlig hos Trackday, Roy E. Jonassen.

Han kjører selv bilen for første gang i dag. Den ble nemlig nettopp plukket opp hos forhandler.

– Det er jo spesielt å skulle hente en helt ny Ferrari. Det var avduking og full pakke. Rett og slett en syk opplevelse, bare det.

– Men hvordan blir det å låne bort en slik bil, egentlig?

– He he, det er jo det som er konseptet vårt. Men vi er nøye på sikkerhet. Vi har 28 godkjente instruktører, alle med lang erfaring. Kundene får kjøre fort, men i kontrollerte former.

Denne godbiten blir også snart å finne i stallen til Trackday. Chevrolet Corvette – for første gang mmmed midtmontert motor.

Amerikansk legende på vei

Og tro ikke at dette er eneste nyhet hos Trackday denne sommeren. De har også bestilt enda en Lamborghini Huracan, en Nissan GT-R og ikke minst nye Chevrolet Corvette. Sistnevnte skulle egentlig vært på plass allerede, men er Covid-19-forsinket.

– Vi vet ikke akkurat når vi får den. Men vi gleder oss. Dette er en bil som vi vet mange er spent på, forteller Jonassen.

Så hvis du synes sommeren i Norge blir litt traurig, er det i alle fall noen fargerike biler på Rudskogen som tilsier noe annet.

Se video: Fikk fikk et tidlig møte med Ferrari F8 Tributo: