Full sommervarme – men her nyter de fortsatt vinteren for fullt

Å dra til høyfjellet for ski- eller snowboard-tur er kanskje ikke det første som faller en inn når kalenderen viser juni og gradestokken bikker 24 grader.

Likevel er det noen som sverger til t-trekk, snøbrett og preppede løyper når sommerferien nærmer seg.

– Det er jo nå det er best å stå på ski! Hvor kult er det ikke å kunne kjøre ned løypene i shorts? Det er jo fantastisk, sier daglig leder Michael Iversen ved Folgefonna sommerskisenter.

15 meter snø

For selv om snøen har smeltet bort i store deler av landet, er isbreene fortsatt kledd i snø og is gjennom hele sommeren.

I fjor måtte skisenteret på Folgefonna stenge i juli grunnet snømangel, men i år er det stikk motsatt.

Tett snøvær, og særs lite smelting på våren har gitt enormt gode forhold til sommer-sesongen.

– Vanligvis har vi 10-12 meter snø, men i år er vi oppe i 15 meter. Vi har ingen offisiell og nøyaktig måling på det, men vi går for rekord, sier Iversen.

Den daglige lederen håper senteret kan utvide sesongen til september.

GLAD: Daglig leder Michael Iversen ved Folgefonna sommerskisenter sier han håper å utvide sesongen til september. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Uenige om fremtiden til breene

At det er mye snø, er også godt nytt for isbreene. TV 2 har tidligere fortalt om NVE som har målt snødybden på ti norske isbreer i år.

De håper og tror at den gode vinteren kan hjelpe isbreene til å vokse, istedenfor å minke slik man har sett mange breer gjøre særlig de siste tyve årene.

– Hvis det fortetter med mange gode år så vil nok breene stoppe tilbakegangen og begynne å gå frem igjen tror vi, sier Hallgeir Elvehøy, glasiolog i NVE.

Men klimaforskerne er uenige.

Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen sier derimot at den globale oppvarmingen og stadig større variasjoner mellom temperaturen i de forskjellige årstidene vil føre til at isen under breene smelter.

– Det har vært en vanvittig snøsmelting både her på Folgefonna, men også på breer i hele Skandinavia og hele verden for den del. Dette har skjedd spesielt de siste to tiårene, sier Bakke.

SKEPTISK: Klimaforsker Jostein Bakke ved Universitetet i Bergen sier den globale oppvarmingen sår tvil om sommerskisentrene kan eksistere i fremtiden. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

UV-duk og salt

Lederen ved sommerskisenteret sier de gjør alt for å hindre at løypene smelter vekk.

– Forskerne følger med, og vi også ser jo at det smelter. Vi gjør likevel mange tiltak for å bevare det vi holder på med. Nå står vi oppå 15-20 meter med snø som vi dekker med en UV-duk om sommeren. Dessuten salter vi isen, noe som gjør at den holder mye lenger, sier Iversen.

Vanligvis får sommerskisenteret besøk av landslag fra mange ulike nasjoner, som kommer for å trene utenom den vanlige sesongen.

I år har korona-viruset satt en stopper for disse, men Iversen håper fortsatt på lettelser i reiserestriksjonene som skal gjøre det mulig å ønske de internasjonale utøverne velkommen.

LUFTIGE SVEV: De som prepper løypene og hoppene jobber hardt for å gi gode treningsforhold for utøvere og andre vinter-frelste. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

OL-utøver i bakken

Korona-viruset har imidlertid ikke hindret norske utøvere fra å trene i bakken.

TV 2 treffer blant andre freestyle-kjører Ferdinand Dahl og snowboard-talent Markus Rustad i løypene. De stortrives med å trene på sommeren.

– Ja, det er greit å komme opp hit i juni og få litt selvtillit, sier Dahl, som representerte Norge under Vinter-OL i 2018 i Pyeongchang.

– Men vil du ikke heller nyte sommervarmen i byen fremfor å være her oppe?

– Jo, men det er ganske tropisk nede i Jondal også. Man kan fint være her oppe om dagen, og der nede om kvelden, sier Dahl og smiler.