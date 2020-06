«Too Hot to Handle»–par forlovet seg på Zoom, slik gikk det

GOD KVELD NORGE (TV2): Francesca Farago (26) og Harry Jowsey (22) fant tonen i Mexico under Netflix-realityen «Too Hot to Handle».

Det tok ikke lang tid før det oppsto søt musikk mellom Francesca Farago (26) og Harry Jowsey (22) under Netflix-realityen «Too Hot to Handle».

Konseptet til datingprogrammet som fant sted i Mexico er svært enkelt. Målet til de ti deltakerne er å holde fingrene så langt fra hverandre som overhodet mulig. Bestemmer de seg for å onanere, kysse, eller å ha sex, vil det nemlig koste dem dyrt. Klarer de å følge reglene kan de vinne 100.000 dollar.

Farago og Jowsey var et av de parene som kostet gruppen mest penger, men til tross for en del regelbryting kom de seg helskinnet gjennom TV-eksperimentet. Etter innspillingen holdt paret sammen.

– Jeg elsker han veldig. Det er helt sykt å tenke på, for vi møttes under noen merkelige omstendigheter. Jeg tror vi kommer til å være sammen hele livet, fortalte Farago i et intervju med Entertainment Tonight.

Fridde på nett

Og det kunne virke som at de skulle være sammen hele livet, for bare en måned siden gikk Jowsey ned på kne under en videochat-reunion for Netflix-serien.

– Kan man gjøre det over Zoom? Vel, vi kan like gjerne gjøre det her, sier Jowsey.

– Jeg vil bare si at du definitivt har endret livet mitt, jeg elsker deg så mye og kan ikke vente med å tilbringe evigheten med deg. Vil du gjøre dette? Vil du gifte deg med meg? spurte han.

Avbrøt forlovelsen

Men evigheten innen reality er ikke like lang som i virkeligheten. Kun én måned etter frieriet kan Farago avsløre på YouTube at paret ikke lenger er sammen. Han er fra Australia, mens hun er fra Canada. Noe som selvsagt har vært en prøvelse.

– Harry og jeg er ikke sammen lengre. Han valgte å gå fra meg, fordi han ikke klarte å ha et langdistanseforhold lengre. Jeg var selvfølgelig knust. Jeg gjorde alt, hva jeg kunne, forteller hun i videoen.