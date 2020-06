Carola åpner opp om koronasykdommen

Under et nytt intervju med den svenske avisen Dagen avslører artisten Carola Häggkvist (53) at hun i vår testen positivt på covid-19.

53-åringen forteller at hun fikk influensasymptomer, samt at hun begynte å hoste.

Til avisen forklarer artisten at hun først ante ugler i mosen da luktesansen forsvant. Häggkvist forteller at hun en morgen lagde en omelett med masse hvitløk – men at hun verken smakte eller luktet den sterke duften.

Da artisten senere begynte å slite med å ta dype åndedrag, forstod hun at hun mest sannsynlig hadde fått korona. Hun satte seg selv i hjemmekarantene, skriver svenske Expressen, som siterer Dagen.

Etter noen uker isolert i sitt eget hjem tok sangstjernen en test hos legen.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde sterke antistoffer mot covid-19. Legen gratulerte meg med gullbilletten, sier hun til avisen.

Häggkvist forteller at hun synes det var vanskelig å skille covid-19 fra en vanlig influensa, og legger til at hun er glad for at hun slapp unna sykehusinnleggelse.