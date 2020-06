Ansatte i brev om NFFs generalsekretær: «Tilliten blant enkelte er svært svekket»

Bakgrunnen er at fotballtidsskriftet Josimar ble felt i PFU for ikke å ha gitt muligheten til samtidig imøtegåelse i en sak om et mulig OBOS-sponsorat av kvinnefotballen.

Det som derimot har skapt større utfordringer for Bjerketvedt, er et annet punkt. NFF klaget også Josimar inn for brudd på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Det handler om at man skal være kritisk i valg av kilder og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

NFF fikk medhold i at dette skulle være unntatt offentligheten, men Josimar trosset dette «forbudet» og avslørte at det var nettopp Bjerketvedt som var kilden til saken - saken Bjerketvedt så mente kildekritikken ikke var god nok på.

Josimar hevder at Bjerketvedt i en fortrolig samtale fortalte at en av hovedårsakene til at Erik Loe ble fjernet som NFFs kommersielle direktør var at han avviste en mulig sponsoravtale med OBOS knyttet til kvinnefotballen.

Pål Bjerketvedt har så beklaget dette internt. Svendsen har tidligere sagt at Bjerketvedt har tillit som administrasjonens øverste leder.