Kina holder pusten: – De neste dagene vil være helt avgjørende

Kinesiske myndighetene sier at de kommende dagene vil si hvordan utviklingen av pandemiens fremtid vil gå etter at det ble oppdaget nytt stort virusutbrudd i byen.

Kina frykter nye utbrudd av koronaviruset etter at det ble oppdaget smitte på et av de massive markedene i hovedstaden.

Det var på Xinfadi-markedet at smitten ble oppdaget. Bare siden 30.mai har 200.000 mennesker besøkt markedet, som er byens største for ferskvarer. Ifølge avisen Bloomberg har viruset allerede spredd seg til naboprovinsene.

Etter at utbruddet ble kjent har myndighetene stengt skolene, og mange blir bedt om å holde seg innendørs. Onsdag ble det også kjent at også store deler av flyreisene til hovedstaden blir innstilt.

– Den epidemiske situasjonen i hovedstaden er ekstremt alvorlig, advarte myndighetenes talsmann Xu Hejian i Beijing tidligere denne uken.

Så langt har det blitt påvist 106 smittetilfeller i byen etter utbruddet. Byen har nå hevet beredskapsnivået fra to til tre, ifølge Global Times.

Avgjørende dager

Kinesiske myndigheter sier de har kapasitet til å teste over 90.000 hver dag. Bare på søndag ble det gjennomført testing av over 70.000 personer i Beijing.

Det er resultatet av disse som vil kunne si om det kommer en ny bølge av smitte i den folkerike byen, ifølge sjefsepidemiologen i Kina.

– Beijings rapporterte smittetall de tre neste dagene kan fastslå epidemiens fremtid, sa Kinas sjefsepidemiolog Wu Zunyou på statlig TV mandag.

– Hvis de som ikke har vært på markedet har symptomer de neste dagene, er det sikkert å si at utbruddet har stabilisert seg, fortsatte Wu.

SJØMAT: Dette markedet i Beijing har merket en 20 prosents nedgang etter det nye utbruddet. Foto: Greg Baker / AFP

Virusets opphav har blitt sporet tilbake til et marked i byen Wuhan i Kina. Selv om det nå er oppdaget nytt utbrudd frykter ikke Kina at hovedstaden skal lide samme skjebne som Wuhan.

– Selv om viruset sprer seg gjennom Kina, og de nye nedstengningene må iverksettes, så kommer ikke Beijing til å bli det neste Wuhan, sier Zeng Guang, ekspert hos de nasjonale helsemyndighetene i Kina.

Norsk laks rammet

Flere supermarkeder i den kinesiske hovedstaden Beijing har fjernet laks fra hyllene etter at det er funnet koronavirus på et skjærebrett for importert laks.

Ifølge kinesiske myndigheter har koronaviruset kommet fra Europa, men det er uvisst hvordan.

Ifølge Global Times har flere supermarkedkjeder stanset salg av importert laks, og norsk laks er med det ikke å finne i butikkhyllene i flere store supermarkedkjeder NRK har vært innom.

Kina og Norge hadde et møte tirsdag. Onsdag sa den norske fiskeriminsteren, Odd Emil Ingebrigtsen (H), at smitten i Kina ikke kommer fra norsk laks, ifølge E24.

Innstiller fly

Minst 60 prosent av flytrafikken til og fra den kinesiske hovedstaden Beijing innstilles som følge av utbruddet at koronavirus i byen, melder statlige medier.

I alt 1.255 fly til og fra Beijing er onsdag blitt innstilt ved byens to hovedflyplasser. Ifølge partiavisen Global Times utgjør kanselleringene henholdsvis 67 prosent for utgående flytrafikk og 68 prosent av flyene som skulle ha landet i byen.