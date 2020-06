Jamie Wood forteller om hvordan han ble trukket inn i samme livsstil som sin far, Ronnie Wood, og hvordan det nesten tok livet av ham.

Rolling Stones-legenden og gitaristen Ronnie Wood (73) likte å feste hardt, og det var denne livsstilen som nesten tok livet av hans eldste sønn Jamie (45), skriver Daily Mail.

Kaotisk tilværelse

Sønnen Jamie Wood forteller nå åpenhjertig i et intervju med Daily Mail om hvordan oppveksten med sin verdensberømte far skapte en kaotisk tilværelse hvor dop var en vanlig del av hverdagen. Allerede som 20-åring var han avhengig av kokain.

– Medikamenter og dop var en del av hverdagen i vår familie. Ingen foreldre ville la barna komme hjem til oss etter skoletid, forteller han.

Problemer i oppveksten

Den høytsvevende og usunne livsstilen foreldrene Jo og Ronnie Wood levde førte med seg mange problemer for sønnen Jamie, også senere i livet. Han forteller videre i intervjuet:

– Mamma og pappa pleide og feste mye, og det luktet alltid cannabis i huset vårt. Da jeg var ni år gammel pleide jeg å finne askebegre fulle av joints som jeg gjemte bort.

17 skoler

Livet ble trøblete for Jamie, som også måtte flytte rundt omkring i verden under oppveksten ettersom faren Ronnie Wood turnerte og spilte gitar i Rolling Stones.

FORELDRE: Ronnie Wood og Jo Wood poserer foran et maleri av Mick Jagger, som Wood malte i 1987. Foto: Martin Cleaver/Scanpix

– Problemet var at jeg gikk på 17 forskjellige skoler i tre eller fire forskjellige land. Hver gang jeg etablerte meg og fikk nye venner, ble de plutselig revet bort, sier Jamie.

– Ikke la narkotikaen ta kontroll

Da familien Wood flyttet til Wimbledon i Sør-London, forteller Jamie at han var avhengig og brukte kokain og heroin fast. Han levde et utsvevende liv. Faren Ronnie Wood rådet sønnen til å ikke la narkotikaen ta kontroll over livet hans.

– Mamma og pappa visste at jeg kom til å ta mine egne beslutninger. Du kontrollerer stoffene - ikke la de ta ta kontroll over livet ditt, var rådet han fikk.

Hjerteoperasjon

I oktober 2017 fikk Jamie Wood alvorlige hjerteproblemer og måtte gjennom en hasteoperasjon etter et hjerteinfarkt da var han bare 42 år gammel.

TREDJE KONE: Ronnie Wood og kona Sally Humphreys. Foto: Scanpix

Operasjonen var vellykket og nå har firebarnsfaren ikke røkt sigaretter eller cannabis siden. Han har totalt lagt om livsstilen som nesten tok livet av ham.

Ny livsstil

Det samme har faren hans, Ronnie Wood, som har vært nykter i ti år. I tillegg til sine tre barn fra tidligere ekteskap, har han fått tvillingene Alice og Gracie (4) med den 30 år yngre kona, skuespilleren Sally Humphreys (42). Jamie håper at jentene vil få en bedre oppvekst enn det han fikk.

– Jeg er sikker på at han vil gjøre en bedre jobb denne gangen.