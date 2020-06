Mann bøtelagt for promping foran politiet

En mann i Wien må betale 500 euro, nærmere 5.400 kroner, for å ha prompet med overlegg foran en politipatrulje i den østerrikske hovedstaden.

Politiet ville sjekke identitetspapirene hans da han reiste seg fra en parkbenk 5. juni, skriver avisen Österreich.

– Han løftet seg litt fra benken, så på politifolkene, og med tålmodighet og på en måte med fullt overlegg, slapp han en massiv promp i deres umiddelbare nærhet, uttaler politiet.

Mannen selv mener boten både er urimelig og uberettiget.

– Selvsagt får ingen bot på stedet hvis de promper ved et uhell. Men i dette tilfellet fremsto mannen provoserende og lite samarbeidsvillig i forkant av hendelsen, svarer politiet, som viser til at han er bøtelagt for uanstendig oppførsel. Boten kan ankes.