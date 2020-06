Holden om dusøren: Har sendt 40 tips til politiet siden mandag

Det opplyser advokat Svein Holden til TV 2 onsdag formiddag.

– Oppfatter dere noen av tipsene som interessante?

– Jeg har ikke foretatt noen vurdering av dem. Det overlater vi til politiet, sier Holden.

Siden mandag, da Holden brukte TV 2-programmet Åsted Norge til å utlove en dusør, har forholdet til politiet blitt enda kjøligere enn det allerede var.

Mot politiets vilje har Hagen lagt 10 millioner kroner på bordet til den de som måtte ha informasjon som kan lede ham til hans forsvunne kone, Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet reagerer særlig på to ting:

Hagen har kun utlovet dusør for tips som leder til funn av kona, mens politiet ønsker seg tips om alle aspekter ved saken.

Viktige tips i saken kan nå havne direkte hos Hagens forsvarer og ikke hos politiet, som har ansvaret for å etterforske saken.

– All den tid politiet ikke tar imot tips, så frykter vi at viktige tips blir selektert ut fordi de av ulike grunner ikke ønskes formidlet til politiet. Det er slik at det som for noen vil være tips uten relevans for saken, vil for politiet sin del kanskje kunne være avgjørende for saken, sa politiadvokat Haris Hrenovica til TV 2 tirsdag.

Garanterer å videresende

Han reagerte særlig på at Holden gjentatte ganger hadde uttalt at de «i utgangspunktet» ville sende alle tips videre til politiet.

Nå ønsker Holden å oppklare hva han legger i dette forbeholdet.

– Vi har valgt en løsning som vi tror gir best mulighet for at motpart, som vi har kommunisert med tidligere, på nytt vil ta kontakt med oss. Vi tror det er lettere at de vil gjøre det dersom politiet ikke er direkte involvert. Dersom det skjer, må vi foreta en vurdering av om henvendelsen kan videreformidles til politiet, sier Holden.

– Kan du garantere at alle andre tips vil bli sendt rett til politiet?

– Ja, alle henvendelser som ikke kommer fra motparten vil bli sendt til politiet uten videre vurdering, sier han.

Hagen holdes utenfor

– Hvis du får tips som inkriminerer Tom Hagen, er det da riktig av deg som forsvarer å sende tipset videre?

– Jeg forholder meg naturligvis til det min klient sier til meg, og for han er det helt uproblematisk at alle andre tips går direkte til politiet uten en nærmere vurdering. Han vet jo selv at han ikke har noe med bortføringen av sin kone å gjøre.

– Dersom han likevel skulle ha innsigelser mot at informasjon sendes til politiet – hva vil du da gjøre?

– Det er en hypotetisk situasjon, all den tid vi har en avtale om at informasjonen skal sendes til politiet, sier han.

– Vil Hagen være med på å gjennomgå tipsene som dere får?

– Nei, normalt så vil han ikke det. Vi har videresendt alle tipsene vi har mottatt, og han er ikke kjent med innholdet i disse tipsene, sier Holden.

Han opplyser at det kun er han selv og en ikke navngitt advokat i Advokatfirmaet Hjort som mottar og gjennomgår tipsene som kommer inn.

Avviser bekymring

Samtidig har flere tidligere politifolk, deriblant Jørn Lier Horst, poengtert at den dusøren kan skape en situasjon der Hagen får tilgang til informasjon han ikke skal ha.

Etterforskningen er full av klausulert informasjon, og dersom Holden nå mottar tips fra vitner som sitter på denne informasjonen, mener Lier Horst at informasjonen kan nå Hagen selv. Dermed vil Hagen kunne tilpasse sin forklaring.

– Er dette en problemstilling dere har tenkt på?

– All den tid Tom Hagen ikke har innsyn i sakens dokumenter, vil jeg naturligvis aldri gjøre ham kjent med informasjon på noe vis som har forbindelse til klausulert informasjon, sier Holden.

Øst politidistrikt har foreløpig ikke svart på TV 2s spørsmål om hvorvidt tipsene de har mottatt siden mandag, har vært av interesse.