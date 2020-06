Gråtkvalt Bianca Ingrosso (25): – Jeg har ikke så mange venner

På tross av stor suksess i karrieren, er ikke alt bare rosenrødt for den svenske influenseren, Bianca Ingrosso (25). Det forteller hun åpenhjertig om på sin egen YouTube-kanal, tirsdag ettermiddag.

25-åringen, som er datter av den svenske artisten Pernilla Wahlgren (52), har de siste årene blitt svært kjent i Sverige etter sin deltakelse familiens realityserie «Wahlgrens verden». Hun har også blitt en av sveriges største influensere med over en million følgere på Instagram, og har skapt sitt eget sminkemerke som raskt ble populært.

På den private YouTube-kanalen deler hun stadig videoer om hva hun gjør sammen med venner, familie og kjæresten Phillipe Cohen (26).

Tirsdag delte hun derimot en video med et litt mer alvorlig innhold enn vanlig. Der forteller hun blant annet åpent om at hun har begynt å gå til psykolog, og et tema som fikk frem sterke følelser i henne.

– Føler meg ensom

Psykologen skal blant annet ha spurt 25-åringen om hun hadde mange venner og om hun liker å omgås mye med folk.

– Jeg har ikke så mange nære venner. Jeg liker ikke å ta inn folk så nært, sier Ingrosso i videoen.

25-åringen forteller at sjelden drar på «after-work», lunsjer, middager eller treffer nye venner, og at hun kan bli svært sliten av å omgås med mange samtidig.

– Jeg er ikke en person som får så mye ut av å være med masse mennesker. Jeg blir veldig sliten og føler meg ganske dårlig fordi jeg analyserer all oppførselen min og hvem jeg er. Har alltid angst etterpå, sier hun.

– Vil ikke skjemmes

Til tross for at hun har både kjæreste, nær familie og noen nære venner, innrømmer 25-åringen at hun til tider kan føle seg svært ensom.

– I slike perioder som for eksempel nå, det er en lørdag, alle er ute på landsteder, bader, tar en «AW» («After-work», journ.anm) midt på dagen, de omgås, og jeg sitter bare her, sier hun i vloggen.

– Jeg vil ikke være en sånn person som er sånn at hvis to av vennene mine er opptatt med å gjøre ting, så har jeg ingen å henge med. Men jeg vil heller ikke være et menneske som skjemmes over det, for alle har ikke så lett for å knytte seg til folk.

Venner unngår å ta kontakt

«Wahlgrens verden»-stjernen, som tjener flere millioner i året fra sine ulike jobber, forteller også at flere av vennene ikke har tatt kontakt med henne av en annen grunn.

– Enkelte bekjente har sagt «jeg vil ikke at du skal tro at jeg kontakter deg fordi at du er du», men jeg er jo fortsatt bare helt vanlig, sier hun gråtkvalt og utdyper.

– Jeg kan forstå det for jeg kjenner meg igjen. Andre mennesker som er veldig fremgangsrike, offentlige, veldig godt likt i en gruppe eller noen som får veldig mye oppmerksomhet, – man vil liksom ikke at den personen skal tro at man er med dem på feil grunnlag. Men da ender det med at jeg sitter her og ingen kontakter meg.

Får støtte fra fansen

Influenseren forteller at hun synes ensomheten er flaut å snakke om, men at hun håper åpenheten kan hjelpe andre som er i samme situasjon.

– Dette er noe som er ganske flaut å snakke om. Siden barnehagen har jeg alltid tenkt at det har vært veldig kult og heftig å være noen man ser opp til, som har mange venner, mange man kan ringe til og å være godt likt. Det er klart at jeg også har sett opp til disse personene, men så har jeg kjent at jeg ikke er en sånn person.

Etter at hun la ut den åpenhjertige videoen på YouTube-kanalen, har influenseren mottatt tusenvis av støttende meldinger fra fans, hvor flere skriver at de har følt det på samme måte.

«Takk for at du prater åpent om dette», skriver en følger.

«Jeg må si at jeg beundrer styrken din. Det kan ikke være lett å være deg alle ganger. Mener det på den mest respektfulle måten. Du gjør det bra! Fantastisk sterk, helt enkelt», skriver en annen.

Håper folk føler seg mindre ensom

Ingrosso har ikke kommentert vloggen ytterligere til mediene, enn i et SMS til den svenske avisen Aftonbladet, hvor hun skriver:

«Jeg føler vel bare at folk ikke prater så mye om å kjenne seg ensom og utenfor. Håper bare at folk kjenner at man ikke er ensom om å føle det slik, og at det ikke er rart å være litt usosial.»