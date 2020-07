1,4 millioner rammes – men få vet hva det er

Fra 2021 får mange arbeidstakere i Norge ny pensjonsordning. En fersk undersøkelse viser at de færreste er klar over hva som skal skje.

Alle som jobber opparbeider pensjon, som skal utbetales ved pensjonsalder. I tillegg til alderspensjon fra folketrygden, som alle som bor eller jobber i Norge har rett til, har arbeidstakere også krav på tjenestepensjon.

For offentlig ansatte er ordningen offentlig tjenestepensjon, mens det vanligste i privat sektor er innskuddspensjon. Det innebærer at arbeidsgiver sparer en prosentandel av arbeidstakerens lønn til pensjon.

For de som har jobbet hos flere arbeidsgivere, og dermed spart opp innskuddspensjon hos ulike pensjonsleverandører, kan det fort bli uoversiktlig.

Derfor gjør myndighetene endringer fra 1. januar 2021, når de innfører en egen pensjonskonto. Mange nordmenn rammes, men en ny undersøkelse viser at få er klar over hva endringen innebærer.

– Vil bli mer oversiktlig

Undersøkelsen er utført av YouGov på oppdrag fra Danske Bank, hvor en representativ gruppe av befolkningen over 18 år er spurt.

Svarene viser at seks av ti nordmenn synes pensjonssystemet i Norge er vanskelig å sette seg inn i, mens én av tre ikke vet hvor de kan få oversikt over egen pensjon.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank er glad for at det snart kommer en egen pensjonskonto.

– Endelig blir det enklere å finne ut av hva du får i pensjon. Systemet i dag oppleves som veldig komplekst for mange, og dette vil gjøre det mer oversiktlig, sier Tvetenstrand, og fortsetter:

– Ikke minst er det bra for å få bort unødvendige gebyr, så det blir mest mulig pensjon igjen til oss. Ved å samle pensjonen på ett sted kan du få ned eventuelle forvaltnings- og administrasjonskostnader hos ulike pensjonsleverandører.

Det er de som har innskuddsbasert pensjonsordning som vil oppleve å få en enklere oversikt over sin tjenestepensjon. Dette er i dag rundt 1,4 millioner nordmenn.

– Jeg håper pensjonskontoen også vil gjøre at flere endrer på hvordan pensjonen spares. Altfor mange har for liten andel aksjer, noe som kan føre til at du går glipp av store summer i pensjon, sier Tvetenstrand.

Mer igjen for hver sparte krone

Med egen pensjonskonto samles all innskuddspensjon fra tidligere arbeidsforhold, også kalt pensjonskapitalbevis, automatisk på pensjonskontoen hos din nåværende arbeidsgiver.

– Endringen vil dermed gjøre pensjon enklere og mer oversiktlig for deg, og sørger for at du får mer igjen for hver sparte krone. I tillegg vil den enkelte ha muligheten til å velge egen leverandør av forvaltningen av pensjonsmidlene uavhengig av hva arbeidsgiver har valgt, sier Tvetenstrand.

I dag er det kun et fåtall som tar aktive valg knyttet til sin innskuddspensjon, både når det gjelder å øke aksjeandelen og det å samle pensjonskapitalbevis på ett sted.

– Dette til tross for at det kan lønne seg kostnadsmessig. Når egen pensjonskonto innføres, samles alle pensjonskapitalbevis hos én pensjonsforvalter, slik at du får bedre oversikt over opptjent pensjon og hva du kan forvente å få utbetalt den dagen du går av med pensjon.

Sjekk betingelsene

Pensjonskontoen kommer altså i 2021, men Tvetenstrand anbefaler allerede nå å få oversikt over egen pensjon. Det gjør du ved å gå inn på nettsiden Norsk Pensjon.

– Du bør vurdere hvilken spareprofil du har på din pensjonssparing. Det å tilpasse hvordan arbeidsgiver sparer for deg kan utgjøre store beløp når sparingen skjer over så mange år. Mange vil også se at det er behov for å spare ekstra selv, sier Tvetenstrand.

Du trenger ikke gjøre noe aktivt selv for å få egen pensjonskonto, for pensjonsmidlene samles automatisk. Dersom du derimot ikke ønsker at ordningen skal endres for deg, må du selv gi beskjed om det.

– Det kan være lurt å sjekke om betingelsene du får i dag er bedre enn det du eventuelt får når midlene samles i egen pensjonskonto hos arbeidsgivers leverandør. Betingelsene fra nåværende leverandører kan du sammenligne med det du får fra din arbeidsgivers pensjonsleverandør, råder Tvetenstrand.

Vurder egen sparing

Undersøkelsen fra YouGov viser at nesten syv av ti ikke vet hva egen pensjonskonto er. Tvetenstrand er ikke overrasket over at mange ikke vet hva den nye ordningen innebærer.

– Det har ikke vært så mye fokus på det, så det er ikke så rart at mange ikke kjenner til dette enda. Med tanke på hvor komplekst mange nordmenn synes pensjon er, er dette er utrolig fin måte å få bedre oversikt og mer ut av pensjonssparingen vår, sier forbrukerøkonomen.

Hun understreker at det viktigste er at alle setter seg inn i hva de kan forvente seg i pensjon, og om de har en spareprofil som passer dem. For unge er det som regel lurt å velge en høy aksjeandel.

– Etter at du har orientert deg om hva du vil få fra folketrygden og gjennom tjenestepensjon, bør du vurdere om du skal begynne med egen sparing i tillegg, sier Tvetenstrand.