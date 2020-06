Varme i setene er noe veldig mange av oss har stor glede av på vinteren. Når du setter deg inn i kald bil, er dette svært effektivt for å få varmen i kroppen, gjerne sammen med varme i rattet som har kommet for fullt de siste årene.

Akkurat nå har de fleste av oss motsatt utfordring. Det er hetebølge i store deler av landet og da kan det fort bli fryktelig varmt i bilen.

Da har stadig flere bileiere glede av det motsatte av setevarme – altså kjøling i setene.

Dette er utstyr vi tradisjonelt bare har funnet på de mest eksklusive bilene - og da til en solid pris.

Snasent utstyr

Men de siste årene har det skjedd mye på dette området også. En av bilprodusentene som har markert seg med å folkeliggjøre utstyr som tidligere var forbeholdt noen få, er koreanske Kia.

Vi i Broom har akkurat testet elbilene e-Niro og e-Soul. To kompakte og relativt prisgunstige elbiler – som på ingen måte er ment å skulle være luksusbiler. Men blant mye annet utstyr på disse bilene finner vi kjøling, eller ventilering, i forsetene.

Du kan sitte som en konge - til en tredjedel av prisen

Skinnseter blir stadig mer vanlig i nye biler. Men de kan også bli varme og klamme når temperaturen ute er høy.

Kjekt å ha

– Kjøling i setene er noe jeg tidligere assosierte med luksusbiler som Mercedes S-klasse. Det er typisk utstyr som premiumprodusentene kom med for å virkelig skille seg fra konkurrentene. Prisene var gjerne deretter - for hos denne kundegruppen er ikke akkurat betalingsviljen noe problem, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Dette er naturligvis noe man klarer seg helt fint uten. Men på glovarme sommerdager er det behagelig at setene kjøler, i stedet for å være varme og klamme. Dessuten er det selvfølgelig en liten "kjekt å ha"-faktor her. Den skal man som kjent ikke undervurdere, smiler Benny.

Utstyret du "må ha" når du kjøper bil

Kald luft og kalde seter: Da blir glovarme dager langt mer behagelige i bilen.

Prisene varierer mye

- Vårt inntrykk er at kundene setter stor pris på utstyr som dette - og ser på det som et ekstra pluss når de skal velge bil. Mye av utstyret var tidligere forbeholdt dyrere bilmerker, nå er det inkludert i våre pakker, har Mette S. Sauge, informasjonsansvarlig i Kia Bil Norge AS, tidligere uttalt til Broom.

Men Kia er langt fra det eneste merket som tilbyr dette på overkommelig prisede biler. De avkjølte setene har kommet på stadig flere modeller. Enten som en del av utstyrspakker, eller som tilvalg du kan plukke enkeltvis.

Prisene varierer fortsatt mye. Til en viss grad kan nok dette skyldes hvilken løsning bilprodusentene har gått for og hvor effektive systemene er. Men etter hvert som volumene har gått opp, har det nok også blitt rimeligere å produsere disse.

Prisene går ned

– Dette med mye fint utstyr også i mindre og rimeligere biler er en trend vi har sett i flere år. Det er slett ikke alle som ønsker seg eller trenger en veldig stor bil. Men selv om de kjøper seg ned i størrelse, vil de ikke gi avkall på komfort eller luksusfaktor.

– Dessuten ser vi at mye utstyr går ned i pris, det handler både om stordriftsfordeler og at marginene i noen tilfeller nok blir lavere. Det er gode nyheter for alle oss som kjøper bil, avslutter Broom-Benny.

