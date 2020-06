Fotballryktene: – Solskjær vil hente Chelsea-spiller gratis

Chelseas Willian (31) har en kontrakt som går ut i sommer. Men brasilianeren vil trolig ikke slite med å finne seg en ny klubb. Både Barcelona og Tottenham er blitt nevnt tidligere. Nå skal også Manchester United ha kastet seg inn i kampen, melder France Football. Nettstedet skriver at United har holdt samtaler med Willians representanter.

Everton-manager Carlo Ancelotti er desperat etter å forsterke laget. Ifølge Express skal manageren selv ha startet samtaler med gamleklubben Napoli om en mulig overgang for Allan (29).

Samme avis melder at Ancelotti også har satt alle kluter inn for å hente Paris Saint-Germains Thiago Silva (35), som vil forlate franskmennene gratis i sommer.

Borussia Dortmund-trener Lucien Favre innrømmer at Jadon Sancho (20) kan være tapt for klubben. Supertalentet er jaktet på av de aller største klubbene i verden, men Dortmund har hele tiden meldt at de regner med at engelskmannen spiller i klubben også neste sesong. Men overfor Sky Sports innrømmer nå Favre at fremtiden til Sancho er uviss.

Leicester skal ha hevet seg inn i kampen om Lyons Moussa Dembélé (23), ifølge France Football. Nettstedet skriver at Manchester United også er interessert i den franske spissen.

Chelsea har fått en oppmuntring i jakten på Bayer Leverkusens komet Kai Havertz (21). Ifølge den tyske avisen Kölner Stadt-Anzeiger har Leverkusen uttalt at de ikke vil stå i veien for en overgang for den ettertraktede midtbanespilleren.

Forholdet mellom Zinedine Zidane og Gareth Bale skal ha nådd et nytt bunnpunkt, ifølge Marca. Men den 30-årige waliseren skal ikke ha planer om å flytte på seg før han må. Avisen skriver nemlig at Bale stortrives i den spanske hovedstaden.