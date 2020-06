Norwegian gjenåpner mange ruter fra 1. juli - vil fly utenlands

Norwegian gjenåpner 76 ruter for reiser fra 1. juli, både innenlands og til andre land i Europa. Men flygningene er underlagt strenge smittevernrestriksjoner.

Flyselskapet starter opp igjen flygninger til en rekke destinasjoner i Europa, blant annet til London, Paris, Barcelona og en rekke norske feriefavoritter sør på kontinentet.

Også innenlands utvider Norwegian nå tilbudet sitt og vil ha flygninger til tolv byer, samt Svalbard, fra 1. juli.

Fra før har Norwegian åtte fly i drift på ruter i Norge. Når ytterligere tolv fly settes i trafikk, betyr det at over 600 ansatte i Norge vil komme tilbake fra permittering. Til sammen vil mer enn 900 piloter og kabinansatte være tilbake på jobb, opplyser Norwegian i en pressemelding onsdag morgen.

– Nå som konkurrentene også er i gang igjen med store deler av sitt tilbud, må vi også melde oss på i konkurransen og dermed bidra til at samfunnet gradvis kommer tilbake til normalen, sier konsernsjef Jacob Schram.

Det åpnes både innenriksruter og utenlandsruter i og ut av Norge, Sverige og Danmark fra 1. juli, skriver E24.

Fra Oslo kan passasjerer snart reise til blant annet Alicante, Praha, Mallorca, Riga og Las Palmas. Totalt vil flyselskapet ha 46 ruter fra Gardermoen, hvorav 33 av disse går til utenlandske destinasjoner.

Også Bergen får en utenlandsrute i form av en ukentlig avgang til Alicante.

20 fly på vingene

Gjenåpningen er et resultat av økt etterspørsel fra kundene, samtidig som flere andre flyselskap allerede har gjenopptatt flygninger i Europa, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Mer enn 300 piloter og 600 kabinansatte fra norske baser vil bemanne 20 fly, noe som innebærer at om lag 200 piloter og 400 kabinansatte kommer tilbake fra permittering, opplyser Norwegian.

– Jeg er svært glad for at vi nå får mange av våre «Red Nose Warriors» tilbake på jobb og i luften igjen for å ta seg av våre kunder, sier Schram.

Luftfiltreringen i flyene, den samme teknologien som brukes i sykehusenes operasjonssaler, ifølge Norwegian, skal fjerne så godt som alle mikropartikler i luften, også bakterier og virus. All luften i kabinen renses hvert tredje til fjerde minutt.

Strenge restriksjoner



I tillegg er Norwegians flygninger underlagt en rekke strenge smittevernrestriksjoner:

Reisende over seks år må bruke munnbind.



Det blir ingen servering om bord.



Passasjerene må holde større avstand til hverandre under om bord- og avstigning.



Passasjerer blir spredt rundt i kabinen. Midtsetene er de siste som blir tatt i bruk.

– Vi desinfiserer flyene våre grundig i henhold til strenge retningslinjer, og vi har et ekstra oppmerksomhet på kontaktpunkter om bord. Dermed minimeres risikoen for både passasjerer og kabinpersonale, opplyser flyselskapet.

Konkurrenten øker kapasitet

Norwegians største konkurrent, SAS, presenterte tirsdag ruteprogrammet for juli. Her opplyste selskapet at det øker kapasiteten fra 30 til drøyt 40 fly neste måned.

I likhet med Norwegian har også SAS varslet at de vil fly en rekke ruter utenlands fra Norge neste måned. Dette inkluderer blant annet fra Oslo til Barcelona, Gran Canaria, Athen og Malaga.