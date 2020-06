Trumps niese lover å avsløre familiens mørke historie i ny bok

Boka har fått tittelen «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» (For mye og aldri nok: Hvordan min familie skapte verdens farligste mann).

Den blir utgitt 28. juli, ifølge forlaget Simon & Schuster.

Det er første gang et medlem av Trump-familien gir ut en bok med et lite smigrende bilde av Donald Trump, som før han ble president var realitystjerne og eiendomsmogul.

Mary Trump er datteren til Fred Trump Jr, presidentens storebror, som døde i 1981. Han ble 42 år gammel og døde som følge av komplikasjoner i forbindelse med alkoholisme.

– Skremmende opplevelser





I boka beskriver Mary Trump hendelser som hun var vitne til som barn mens hun oppholdt seg i besteforeldrenes hus i bydelen Queens i New York, der onkelen hennes og hans fire søsken vokste opp.

– Hun beskriver et mareritt med traumaer, destruktive forhold og en tragisk kombinasjon av forsømmelse og mishandling, skriver Simon & Schuster i en tekst som skal markedsføre boka.

Mary Trump, som er klinisk psykolog, hevder blant annet at presidenten avviste og gjorde narr av sin egen far da han begynte å få Alzheimer, selv om han var sin fars favorittsønn.

– Ødelagt av barndommen







I boken argumenterer hun for at enkelthendelser og generelle familiemønstre skapte en ødelagt mann, som for tiden sitter i Det ovale kontor.

Blant relasjonene som skildres, er det «merkelige og vonde» forholdet mellom faren Fred Trump og hans to eldste sønner, Fred Jr. og Donald.

– Bare hun kan fortelle denne fascinerende og skremmende sagaen, ikke bare på grunn av hennes perspektiv fra innsiden, men også fordi hun er den eneste i Trump-familien som er villig til å fortelle sannheten om en av verdens mektigste og mest disfunksjonelle familier, fastslår forlaget.

