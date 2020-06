Folk i Stockholm kan gå på jobb til tross for koronasymptomer

– Etter syv dager så kan man gjøre det, fordi forskningen viser at det er liten risiko for at man deretter kan smitte noen andre, sier Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell.

Sveriges koronastrategi har fått mye negativ kritikk, men de svenske helsemyndighetene har likevel valgt å iverksette en gjenåpning av landet. Den 13. juni ble det åpnet for at symptomfrie svensker kan reise fritt om i landet igjen.

Nå kan også Stockholms halvannen million innbyggere også få dra på jobb, selv om de har milde koronasymptomer.

– Man bør være like varsomme som alltid, med god hygiene og alt som følger med, sa Tegnell videre til Expressen.

Andrebølge

Statsepidemiologen sier imidlertid at de foreløpig ikke vil åpne for at flere enn 50 personer kan være samlet på samme sted, og at andre gjenåpninger må la vente på seg.

– Nå blir det sommer og mye vil endre seg. Vi kommer først til å se om de restriksjonene vi har per nå fungerer bra, før vi endrer på noe annet.

Tegnell sier også at alle land må være forberedt på at det kan komme en ny bølge av koronasmitte.

– Jeg tror alle land bærer en risiko for å få en andrebølge, og det må vi ha en høy beredskap for å unngå.

Ifølge onsdagens tall fra Folkhälsomyndigheten er det nå til sammen 4.939 mennesker som har dødd etter å ha vært smittet av koronaviruset i Sverige. Samtidig er det registrert i alt 53.323 smittetilfeller i landet.

Teste-app

Mandag lanserte helsemyndighetene i Stockholm en app som gjør det mulig å bestille time for å la seg teste for koronaviruset.

Allerede da appen ble lansert klokken 9 mandag morgen ble pågangen for stor for datasystemet bak appen.

«På nåværende tidspunkt er det et problem å koble seg til serveren», var meldingen flere ble møtt med da de forsøkte å bestille time.

Appen skal imidlertid gjøre det mulig for at alle innbyggerne i Stockholm kan teste seg for viruset, selv om de ikke har noen sykdomssymptomer, skriver de lokale helsemyndighetene på sine hjemmesider.

Kan bruke steroid på koronapasienter

Forskere ved Oxford-universitetet sa tirsdag at de har funnet den første medisinen som beviselig reduserer dødeligheten for alvorlig koronasyke.

Det er snakk om et betennelsesdempende steroid som kalles deksametason, og som inntil nå har vært brukt mot en rekke allergiske reaksjoner, i tillegg til leddgikt og astma.

Deksametason kan brukes av svenske leger i behandlingen av pasienter med covid-19 dersom det vurderes som hensiktsmessig i hvert tilfelle, opplyser Karl-Mikael Kälkner i det svenske Läkemedelsverket.

Studien som ennå ikke er publisert, fant at deksametason reduserte dødeligheten med 35 prosent blant pasienter som bare kunne puste ved hjelp av en pustemaskin.