Dette kan være Gauseths siste sesong

Etter trøbbel med vondt i lysken i fjorårets sesong, måtte Christian Gauseth til slutt under kniven. 35-åringen håper kroppen holder en stund til, men tror fotballskoene snart må legges på hylla.

Etter å ha hatt smerter i lysken over lang tid, og måtte Christian Gauseth til slutt operere i februar i år. Mjøndalens kaptein rakk seriestarten mot Stabæk, men merker at kroppen begynner å bli sliten.

– Det er et arbeid i prosess. Det er klart at jeg kjenner på kroppen at jeg blir 36 år og det er vel ikke så veldig lenge jeg skal spille fotball lenger, tror jeg, forteller Gauseth til TV 2.

Usikker fremtid

Grunnet den forsinkede seriestarten, skal det spilles flere runder på kortere tid enn vanlig. Mjøndalen skal ut i ny kamp allerede førstkommende lørdag mot Sarpsborg 08.

– Jeg skal nok ikke spille den kampen. Kanskje jeg kommer inn og tar en benkerolle der. Det handler litt om å justere kampprogrammet sånn at det ikke blir for mye for en voksen mann, sier Gauseth.

– Kan dette bli din siste sesong?

– Tja, vi får se. Jeg må ha en kropp som spiller på lag hvertfall. Jeg gidder ikke gå rundt skada, og stadig i rehabilitering og operasjoner. Det er jeg ferdig med. Den må funke og hvis det gjør det, så kan det hende at jeg fortsetter.

Poengdeling

Det stod 0-0 etter 90 minutter på Nadderud etter åpningskampen mellom Mjøndalen og Stabæk.

– Det var fantastisk å endelig komme i gang igjen. Selv om ikke underholdningen, spesielt i andre omgang, var all verden, var det fint å komme i gang. Vi fikk plukka en smultring og tatt med oss et poeng herfra, så det er bra, forteller kapteinen til TV 2 etter kampen.

Gauseth ble byttet ut etter 84 minutter og kjente ikke noen smerter i lysken etter kampen.

– Det kjennes bra ut og jeg var god i dag igjen, ler Gauseth. Så det er artig å spille fotball når kroppen fungerer.