Ekspertene tror disse to spillerne kan havne i Manchester United

To av journalistene som følger Manchester United tettest har to navn som supporterne bør merke seg.

Onsdag starter Premier League, 100 dager etter at forrige kamp ble spilt.

Dagen før den store dagen gjestet de to britiske journalistene Paul Hirst og Simon Peach «Mens vi venter».

Hirst jobber som journalist for britiske The Times og følger Manchester United og Manchester City tett. Det samme gjør Peach som jobber som sjefsskribent for nyhetsbyrået Press Association.

Begge to mener at United vil ha en fordel som ikke de andre lagene i ligaen har, med den økonomiske tryggheten som ligger i organisasjonen. Noe som kan påvirke overgangvinduet deres.

Mens Jadon Sancho og Donny van de Beek har vært de heteste navnene som har vært ryktet til rødtrøyene tror journalistene det er større sjanse for at to andre spillere havner i United i sommer.

– Det er en forsvarsspiller i Villareal som har blitt fulgt lenge, Pau Torres (23). Han skal også være på ønskelisten til Manchester City. Jeg tror han fort kan havne i United, selv om de allerede har flere stoppere. Jeg tror de ønsker å forsterke seg der, sier Hirst til TV 2.

Peach tror at United igjen vil se til Championship og Wales.

– Joe Rodon (22) er en nær venn av Daniel James. United har vært linket til han og jeg ser på han som et typisk britisk mål. Han kan bli stallfyll, som de kan forme slik de ønsker, sier Peach.

ETABLERT: Til tross for sin unge alder har Pau Torres etablert seg i Villareal-elleveren og fikk i fjor sin debut på det spanske landslaget. Foto: Gabriel Bouys

Tror prislappen kan ødelegge Sancho-overgang

Borussia Dortmund-spiller Jadon Sancho har vært ryktet til de fleste storklubbene i Premier League, spesielt Manchester United har blitt nevnt.

Både Hirst og Peach tror at en overgang kan skje, men de tror United har satt seg en klar grense for hvor mye de har tenkt å punge ut for kantspilleren.

– Dersom de måtte valgt mellom Sancho og Donny van de Beek som har vært hetest ryktet hadde de nok gått for Sancho. De har manglet en veldig god høyrekant siden Ferguson-æraen. De som har prøvd seg har ikke levd opp til forventningene, sier Hirst og fortsetter:

– Sancho er en spiller som kan leve opp til forventningene. Han har det som United mangler. Om de skal gå stort, så bør de absolutt gå for ham. Men jeg ser ikke for meg at de kommer til å betale de summene som har versert i mediene.

KAN MISTE MAKKEREN: Erlind Braut Haaland og Jadon Sancho har funnet tonen i Borussia Dortmund. Nå kan det gå mot en fremtid uten makkeren for Haaland. Foto: Martin Meissner

Simon Peach trekker paraleller til da United sikret seg Bruno Fernandes. Lenge så det ut til at avtalen ikke ville skje, men da Sporting lettet på pengekravet gikk den gjennom.

– Spørsmålet blir nok om United klarer å gjøre en god handel. De var villige til å forlate handelen med Sporting om Fernandes for å få den riktige avtalen. Jeg ser for meg at det samme kan skje her, sier Peach til TV 2.

