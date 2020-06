Spår landslagsspill for ekstreme Ole Martin (19)

19 år gamle Ole Martin Kolskogen har imponert for Brann i vinter.

Midtstopperen, som kom fra Åsane i januar, får ros av TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp, som mener Brann bør gi 19-åringen sjansen i Eliteserien.

– Han har vist enormt spennende takter. Det er en spiller med ekstremferdigheter. Han har veldig god fart og er god med ballen i tillegg, så har han en del å gå på det fysiske, sier Huseklepp som har fulgt stoppertalentet i Branns treningskamper.

Den tidligere Brann-spilleren har stor tro på den unge stopperen.

– Jeg håper Brann kan satse på en ung spiller der, for der har de en for fremtiden, og kanskje til og med for landslaget etter hvert. Så mye troen har jeg på Kolskogen, sier TV 2s fotballekspert.

Kolskogen spilte fast for Åsane som rykket opp til Obos-ligaen forrige sesong, og har flere kamper for aldersbestemte landslag.

Etter en skuffende niendeplass forrige sesong, fikk Lars Arne Nilsen fornyet tillit. Det har vært mye negativitet rundt klubben etter fjorårets sesong, nå mener TV 2s fotballeksperter at Brann kan ha tjent på koronapausen.

– Det kan være at denne pausen, at de lagene som hadde momentum, har mistet det, og de lagene som det har vært mye negativitet rundt, for eksempel Brann, kanskje kan dra litt nytte av at det er lenge siden det har blitt spilt tellende kamper, mener Jesper Mathisen.

Det er den tidligere Brann-profilen enig i.

– Det er ingen tvil om at det kan være et solid poeng. Med tanke på Brann, så har det vært mye støy og så mye misnøye, men når man ser på stemningen i troppen nå, så kan man se at den har dødd litt ut i denne perioden. Det er en fordel for Brann, mener Erik Huseklepp.

Brann serieåpner mot Haugesund mandag kveld. Begge lag er tippet til å kjempe på øvre halvdel av tabellen i Eliteserien.