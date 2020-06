Sørloth scoret to, men havnet i klammeri med tyrkisk legende

Fenerbahce-Trabzonspor 1-3 (2-5 sammenlagt)

Alexander Sørloth og Trabzonspor er klar for cupfinalen i Tyrkia etter at den norske superspissen scoret to av målene i 3-1-seieren.

Men det er neppe scoringene Sørloth huskes best for etter denne kampen.

Etter 25 minutter havnet Sørloth i klammeri med den tyrkiske stjernen, nå Fenerbahce-spiller, Emre Belözoglu.

Det skjedde etter en situasjon der Belözoglu og Fenerbache-benken mente at Sørloth felte en spiller innenfor 16-meteren, mens dommeren bare ga frispark.

De kraftige protestene medførte at Emre ble utvist til tross for at han bare satt på benken. Tyrkia-legenden, med over 100 landskamper for Tyrkia, fikk først gult kort før han fulgte opp med en fornærmelse mot dommeren ifølge hurriyet.tr. Da var det ingen bønn.

SINT: Alexander Sørloth gir klar beskjed. Foto: Skjermdump atv

Sørloth fikk på sin side fikk gult kort for sine gestikuleringer til Fenerbahce-benken.

Han viste både tegn til at de snakket for mye, og satte fingeren opp til munnen for å hysje på de rasende motspillerne.

Deniz Turuc utlignet for Fenerbahce like før pause, men med åtte minutter igjen av kampen var Sørloth på plass for andre gang.

Rett før slutt gjorde Filip Novak 3-1.

Trabzonspor hadde 2-1-ledelse fra den første semifinalekampen på hjemmebane, spilt før viruspausen. Nordmannen scoret også i den kampen 3. mars.

Det var hans 23. mål i serie og cup denne sesongen, men det neste lot vente på seg helt til tirsdag.

Finalemotstanderen blir klar torsdag. Da skal Alanyaspor forsvare 1-0-ledelse mot Antalyaspor.