Da brorens drøm ble knust sendte Martine brev til Dag Otto Lauritzen

Trond Marius Halvorsen (25), storebroren til influencer Martine Halvorsen (22), dro i Forsvaret for noen år siden for å følge drømmen sin som brått ble knust. På grunn av en skade på øyet ble han sendt hjem igjen fra det som skulle bli starten på hans karriere i militæret.

– Han var ganske i kjelleren da han kom hjem. Drømmen var å få seg en karriere i Forsvaret, sier Halvorsen i et intervju med God kveld Norge.

På samme tid hadde 22-åringen lest boka til TV-profil og tidligere sykkelproff Dag Otto Lauritzen. Martine Halvorsen leste flere av kapitlene fra boka høyt til broren sin fordi hun mente at han trengte å høre det som sto.

Da fikk hun en idé.

– Jeg sendte et håndskrevet brev til Dag Otto Lauritzen, forteller influenceren.

Dro på foredrag

Hun fortalte Lauritzen om situasjonen til broren sin og at hun hadde lest boka hans. Lauritzen var, og er også, et av forbildene til Halvorsens storebror, og hun håpet han kunne gi motivasjon til broren hennes.

– Det hender man trenger en tupp bak og noen kloke ord, så da tenkte jeg at lite slår om han (Dag Otto Lauritzen) ber deg rette deg opp i ryggen og gønne på, forklarer Martine Halvorsen.

Brevet førte til at lillesøster Halvorsen og hennes bror ble invitert på besøk til et av foredragene til Lauritzen.

Storebroren til influenceren måtte ta til tårene da han hørte hva hans lillesøster hadde gjort, og begge dro på foredraget og fikk møte Lauritzen.

MØTTE FORBILDET SITT: Trond Marius (t.h.) fikk møte Dag Otto Lauritzen (t.v.) etter at søsteren hadde skrevet brev til Lauritzen. Foto: Privat

– Jeg har liksom hengt litt med Dag Otto da, ler Martine Halvorsen.

Hun forteller at hun fortsatt har nummeret hans ettersom Lauritzen ba henne ta kontakt dersom han kunne bidra med noe. Halvorsen har ikke ringt enda.

– Det er flaks jeg er avholds så jeg ikke har funnet på å for eksempel ringe han i fylla. Jeg svimer av bare av tanken, forteller 22-åringen latterfullt.

Man blir råere utenfor komfortsonen

Martine Halvorsen har selv et drømmeyrke hun så gjerne ville valgt dersom hun ikke var influencer.

– Det overrasker nok mange, men da hadde jeg nok vært i Forsvaret, forteller hun.

– Det ser givende og kult ut. Jeg tror det hadde passet meg, fordi jeg er sta, har bein i nesa, vet hva jeg vil og ønsker å gjøre en forskjell og noe bra, forklarer influenceren.

Realityprogrammet Kompani Lauritzen har hun fulgt tett på TV, og hun drømmer seg bort i uniformer og tøffe oppgaver.

– Konseptet til Kompani Lauritzen er kjempegøy! Kanskje det er neste prosjekt for denne influenseren? spør hun lurt.

Selv om 22-åringen synes det ser tungt ut å være med i konkurransen hadde hun sagt ja på flekken dersom hun fikk tilbudet.

– Det er jo ved utfordringer og utenfor komfortsonen man blir enda kulere, sterkere og råere, sier Halvorsen.

Influenceren innrømmer at hun har høydeskrekk og ikke er rå i vann, men hun er en person som aldri gir opp.

Og det er ingen tvil om hvem hun gjerne skulle hatt med seg i troppen:

– John Arne Riise og Petter Pilgaard! Helst ikke «Ahre Ketil», men Herman Flesvig hadde vært gøy derimot, forteller Halvorsen.